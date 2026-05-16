La revisión teatral de la muerte del señor feudal emociona a O Grove

La agrupación teatral Enxebre consiguió el lleno absoluto en el Auditorio Municipal de Monte da Vila para las tres funciones programadas para este finde, en las que pone en escena una producción teatral y musical que reinterpreta una de las leyendas más emblemáticas de la identidad grovense, como es la del señor feudal conocido como O Meco, ajusticiado por el pueblo.

Una veintena de actores de la entidad que preside Jacobo Otero, una treintena de integrantes de la Banda de Música de O Grove y las componentes del grupo Cinco en Zocas dan vida a «O Meco. Unha lenda viva», que se inspira en la parte de la historia sin censurar documentada en el siglo XVIII por Frei Martín Sarmiento.

«Se han recuperado fragmentos y contenidos que en su momento habían sido objeto de censura, devolviendo a la obra su dimensión crítica, social y simbólica», sostienen en el seno de Enxebre.

Los protagonistas de la obra. / Enxebre

Y se hace dando un protagonismo muy especial para las mujeres de O Grove, además de reivindicando el teatro en gallego, la recuperación del patrimonio inmaterial y la creación cultural de base comunitaria.

La fusión de todo ello ha conseguido emocionar a buena parte del público. Y eso que muchos de los asistentes conocen bien aquella otra obra del escritor grovense Francisco Franco Calvete, que se llevó a las tablas con el título de «O señor feudal ou quen matou o Meco?», con música original de José Besada y Juan Fernández.

En este sentido, parece que los que conocen aquella puesta en escena se llevan una grata sorpresa con la nueva representación, que los actores y músicos grovenses llevan meses preparando a conciencia, aunque el grupo teatral y la banda solo pudieran realizar dos ensayos generales de forma conjunta.

Un momento de la representación. / Enxebre

«Hemos vendido todas las entradas –a 10 euros– para los tres días, pero sobre todo, hemos conseguido que la gente se emocione y se divierta gracias al teatro», esgrime el propio Jacobo Otero al referirse a esta puesta en escena de 80 minutos de duración. Un trabajo, insiste, con el que recuperar la memoria colectiva referida a aquel señor feudal y transmitirla a las nuevas generaciones.

También hace hincapié en que «O Meco. Unha lenda viva», es fruto de «un intenso proceso de investigación histórica y revisión documental que permitió contextualizar la obra original y trasladarla al presente desde una mirada escénica renovada».