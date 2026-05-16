Pontecesures toma la calle contra el ERE de Nestlé: «No somos números, somos familias»

Tras más de 80 años, la fábrica de Nestlé es un emblema en Pontecesures, pero sus vecinos se echaron hoy a la calle para apoyar masivamente a una plantilla preocupada tras el anuncio de un ERE en negociación con 27 despidos, pero «con el ánimo muy arriba, dispuestos a pelear hasta el último momento» ante este «mazazo inesperado».

Y es que no comprenden los planes de la compañía a la vista de lo que saben: «años de producción estable», «dificultades para disfrutar los descansos acumulados» y extensión de jornada en este verano.

«Todo esto demuestra que no sobra gente, al contrario, hace falta más», clamó la presidenta del comité de empresa, Sandra Seoane, al término de una marcha que, a su paso, desde la plaza de Pontevedra hasta las mismas puertas de la empresa, sumó apoyos incluso desde las ventanas.

Participantes en la manifestación de Pontecesures. / Iñaki Abella

También de otras localidades próximas, como Caldas, Padrón, Vilagarcía… Y que ha unido a PP, BNG y PSOE. De hecho, la Corporación municipal portaba una pancarta con el sentir de un pueblo de 3.000 habitantes sobre su futuro, pues se trata de una plantilla joven.

De los casi 200 empleados, la gran mayoría no llega a los 50 y, de hecho, la presencia de familias jóvenes con niños pequeños era un continuo en esta caminata de «rechazo absoluto» a unas medidas «injustas y desproporcionadas» para una empresa con «miles de millones de beneficios económicos».

Representantes políticos en la protesta. / Iñaki Abella

Los mensajes contra el presidente del grupo, Pablo Isla, fueron continuos e incluso le pegaron su cara a un monigote que acabó decapitado.

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El comité, en el que están CIG, CCOO y UGT, se reúne este lunes para estudiar nuevas movilizaciones porque «no lo vamos a permitir», «no somos números, somos familias», gritaban los manifestantes entre ruido de petardos y silbatos dejando un rastro de bombas de humo. Su objetivo es que Nestlé retire la propuesta de ERE.