Los parquistas de Carril redoblan esfuerzos contra las algas que asfixian sus viveros
«No esperamos a que vengan a ayudarnos; nos dedicamos a trabajar», proclaman
Lo ven como «un claro ejemplo de la riqueza de la ría»
Los parquistas de Carril, en Vilagarcía, vuelven a emplearse a fondo para salvar su producción. Esta vez eliminando las algas que han tomado sus viveros y que pueden asfixiar unos bivalvos que, en muchos casos, se encuentran en plena fase de crecimiento, ya que fueron sembrados después de la mortandad experimentada a causa del brutal descenso de salinidad registrado el pasado invierno.
«A diferencia de lo que hacen muchas cofradías de pescadores y agrupaciones de mariscadores, nosotros no podemos permanecer de brazos cruzados esperando a que nos den subvenciones o vengan a ayudarnos desde las administraciones públicas, sino que debemos limitarnos a cuidar nuestro parque y a trabajar sin descanso», argumentan en la Organización de Productores Pesqueros Parquistas de Carril (OPP-89).
A diferencia de lo que ocurre en los bancos marisqueros de muchas cofradías, los parquistas actuamos de inmediato para limpiar y salvar nuestros viveros, como estamos haciendo ahora
Al hilo de esto, algunos acuicultores reseñan que a ellos también se les murió el marisco a causa del tren de borrascas del invierno, «pero lejos de parar tuvimos que sacar el marisco muerto y preparar el terreno para sembrar y empezar de nuevo».
Lo que toca ahora es «apretar otra vez los dientes y redoblar esfuerzos para eliminar ese manto de algas que cubre nuestros parques», y que se puso de manifiesto a raíz de los episodios de bajamar registrados en los últimos días.
«Las algas aparecen en repetidas ocasiones a lo largo de todo el año, pero a diferencia de lo que ocurre en los bancos marisqueros de muchas cofradías, los parquistas actuamos de inmediato para limpiar y salvar nuestros viveros, como estamos haciendo ahora», explicaba esta mañana uno de los parquistas.
Otros llegan a decir que «las algas no son el problema; el verdadero problema es dejarlas pudrir mientras asfixian a los bivalvos, de ahí que la única solución sea retirarlas cuanto antes, como estamos haciendo ahora».
Llegan incluso a sugerir que tanta alga acumulada «forma parte de un proceso totalmente natural que deja muy clara la riqueza de nuestra ría, ya que las microalgas y el plancton son los que alimentan nuestros productos, y cuando se trata de macroalgas que lo cubren todo, como ahora, lo que hay que hacer es ponerse a trabajar y dejarse de lamentos y de pedir ayudas», insisten en la entidad que preside José Luis Villanueva.
«Lo que no vamos a hacer es estar esperando meses a que la Consellería do Mar o el Estado den soluciones o ayudas que, a la postre, puede que tampoco sirvan de mucho».
Suscríbete para seguir leyendo
- Herido grave el tripulante de una dorna arrollado por una embarcación rápida en O Grove
- El rey emérito almuerza empanada de chocos, tortilla y mero a la brasa en Meaño
- «El Corte Inglés de Cambados» busca nueva vida en grandes multinacionales
- A Illa de Arousa tendrá un camping privado para autocaravanas con capacidad de 80 vehículos
- Trasladan a Moaña un remolcador de 56 años abandonado en Vilagarcía
- Una trabajadora de CC OO, herida en la sede vilagarciana del sindicato tras una «discusión»
- Atlantic Fest completa el cartel de su décimo aniversario
- Adiós a Maluca Durán, la fundadora del emblemático restaurante Posta do Sol de Cambados