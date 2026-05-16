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Los parquistas de Carril redoblan esfuerzos contra las algas que asfixian sus viveros

«No esperamos a que vengan a ayudarnos; nos dedicamos a trabajar», proclaman

Lo ven como «un claro ejemplo de la riqueza de la ría»

Los parquistas de Carril se emplean a fondo para eliminar las algas que invaden sus viveros

Los parquistas de Carril se emplean a fondo para eliminar las algas que invaden sus viveros

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Los parques de cultivo de Carril, invadidos por un denso manto de algas. / Iñaki Abella

Manuel Méndez

Manuel Méndez

Vilagarcía

Los parquistas de Carril, en Vilagarcía, vuelven a emplearse a fondo para salvar su producción. Esta vez eliminando las algas que han tomado sus viveros y que pueden asfixiar unos bivalvos que, en muchos casos, se encuentran en plena fase de crecimiento, ya que fueron sembrados después de la mortandad experimentada a causa del brutal descenso de salinidad registrado el pasado invierno.

«A diferencia de lo que hacen muchas cofradías de pescadores y agrupaciones de mariscadores, nosotros no podemos permanecer de brazos cruzados esperando a que nos den subvenciones o vengan a ayudarnos desde las administraciones públicas, sino que debemos limitarnos a cuidar nuestro parque y a trabajar sin descanso», argumentan en la Organización de Productores Pesqueros Parquistas de Carril (OPP-89).

A diferencia de lo que ocurre en los bancos marisqueros de muchas cofradías, los parquistas actuamos de inmediato para limpiar y salvar nuestros viveros, como estamos haciendo ahora

Al hilo de esto, algunos acuicultores reseñan que a ellos también se les murió el marisco a causa del tren de borrascas del invierno, «pero lejos de parar tuvimos que sacar el marisco muerto y preparar el terreno para sembrar y empezar de nuevo».

Ritmo frenético de los parquistas de Carril

Ritmo frenético de los parquistas de Carril

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Ritmo frenético de los parquistas de Carril / IÑAKI ABELLA

Lo que toca ahora es «apretar otra vez los dientes y redoblar esfuerzos para eliminar ese manto de algas que cubre nuestros parques», y que se puso de manifiesto a raíz de los episodios de bajamar registrados en los últimos días.

«Las algas aparecen en repetidas ocasiones a lo largo de todo el año, pero a diferencia de lo que ocurre en los bancos marisqueros de muchas cofradías, los parquistas actuamos de inmediato para limpiar y salvar nuestros viveros, como estamos haciendo ahora», explicaba esta mañana uno de los parquistas.

Otros llegan a decir que «las algas no son el problema; el verdadero problema es dejarlas pudrir mientras asfixian a los bivalvos, de ahí que la única solución sea retirarlas cuanto antes, como estamos haciendo ahora».

Un manto de marisco muerto sobre los parques de cultivo de Carril

Un manto de marisco muerto sobre los parques de cultivo de Carril

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Aspecto que presentaban esta mañana los parques de cultivo de Carril. / M. Méndez

Llegan incluso a sugerir que tanta alga acumulada «forma parte de un proceso totalmente natural que deja muy clara la riqueza de nuestra ría, ya que las microalgas y el plancton son los que alimentan nuestros productos, y cuando se trata de macroalgas que lo cubren todo, como ahora, lo que hay que hacer es ponerse a trabajar y dejarse de lamentos y de pedir ayudas», insisten en la entidad que preside José Luis Villanueva.

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«Lo que no vamos a hacer es estar esperando meses a que la Consellería do Mar o el Estado den soluciones o ayudas que, a la postre, puede que tampoco sirvan de mucho».

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