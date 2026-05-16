Los parquistas de Carril redoblan esfuerzos contra las algas que asfixian sus viveros

Los parquistas de Carril, en Vilagarcía, vuelven a emplearse a fondo para salvar su producción. Esta vez eliminando las algas que han tomado sus viveros y que pueden asfixiar unos bivalvos que, en muchos casos, se encuentran en plena fase de crecimiento, ya que fueron sembrados después de la mortandad experimentada a causa del brutal descenso de salinidad registrado el pasado invierno.

«A diferencia de lo que hacen muchas cofradías de pescadores y agrupaciones de mariscadores, nosotros no podemos permanecer de brazos cruzados esperando a que nos den subvenciones o vengan a ayudarnos desde las administraciones públicas, sino que debemos limitarnos a cuidar nuestro parque y a trabajar sin descanso», argumentan en la Organización de Productores Pesqueros Parquistas de Carril (OPP-89).

A diferencia de lo que ocurre en los bancos marisqueros de muchas cofradías, los parquistas actuamos de inmediato para limpiar y salvar nuestros viveros, como estamos haciendo ahora

Al hilo de esto, algunos acuicultores reseñan que a ellos también se les murió el marisco a causa del tren de borrascas del invierno, «pero lejos de parar tuvimos que sacar el marisco muerto y preparar el terreno para sembrar y empezar de nuevo».

Ritmo frenético de los parquistas de Carril / IÑAKI ABELLA

Lo que toca ahora es «apretar otra vez los dientes y redoblar esfuerzos para eliminar ese manto de algas que cubre nuestros parques», y que se puso de manifiesto a raíz de los episodios de bajamar registrados en los últimos días.

«Las algas aparecen en repetidas ocasiones a lo largo de todo el año, pero a diferencia de lo que ocurre en los bancos marisqueros de muchas cofradías, los parquistas actuamos de inmediato para limpiar y salvar nuestros viveros, como estamos haciendo ahora», explicaba esta mañana uno de los parquistas.

Otros llegan a decir que «las algas no son el problema; el verdadero problema es dejarlas pudrir mientras asfixian a los bivalvos, de ahí que la única solución sea retirarlas cuanto antes, como estamos haciendo ahora».

Aspecto que presentaban esta mañana los parques de cultivo de Carril. / M. Méndez

Llegan incluso a sugerir que tanta alga acumulada «forma parte de un proceso totalmente natural que deja muy clara la riqueza de nuestra ría, ya que las microalgas y el plancton son los que alimentan nuestros productos, y cuando se trata de macroalgas que lo cubren todo, como ahora, lo que hay que hacer es ponerse a trabajar y dejarse de lamentos y de pedir ayudas», insisten en la entidad que preside José Luis Villanueva.

«Lo que no vamos a hacer es estar esperando meses a que la Consellería do Mar o el Estado den soluciones o ayudas que, a la postre, puede que tampoco sirvan de mucho».