Sucesos
Dispositivo de emergencias en Vilagarcía: no era un incendio, era una moto quemando rueda en un garaje
La Policía investiga al propietario de una moto de gran cilindrada por lo que considera una «conducta negligente»
Un joven aún en la autoescuela acaba denunciado por conducir en la avenida de la Marina.
La Policía Local investiga al propietario de una moto que estaba quemando rueda en un garaje comunitario y que movilizó a los servicios de emergencias por un posible incendio.
Fuentes del cuerpo local califican de «negligente» la conducta de esta persona y han abierto una investigación formal tras identificarlo, para depurar responsabilidades.
Los hechos tuvieron lugar sobre las seis y media de la tarde, cuando un ciudadano alertó de que había «una densa columna de humo» saliendo del interior de un garaje comunitario.
En ese momento se activó el procedimiento habitual ante un posible incendio, movilizando a la Policía Local, la Nacional, al servicio de Emerxencias e Protección Civil y a los Bomberos.
Sin embargo, cuando los efectivos antiincendios inspeccionaron el lugar indicaron que no había un incendio estructural activo y determinaron que el humo procedía de la combustión por fricción del neumático posterior de una motocicleta de gran cilindrada.
Así que, actualmente, las fuerzas de seguridad mantienen abiertas las diligencias policiales correspondientes. «El presunto autor de los hechos ya ha sido identificado y está siendo investigado por la Policía Local para esclarecer las responsabilidades derivadas de esta conducta negligente», añadieron desde el cuerpo local.
Aún estaba en la autoescuela
Por otra parte, la Policía de Vilagarcía también investiga como presunto autor de un delito contra la seguridad vial a un joven de 20 años que estaba conduciendo una moto sin haber obtenido nunca el carné.
Según las mismas fuentes, él mismo lo reconoció de manera espontánea cuando le dieron el alto en la avenida de la Marina porque estaba haciendo «múltiples maniobras erráticas, culminando con la vulneración flagrante de una señal de entrada prohibida».
Así que, ante el «riesgo potencial para el resto de usuarios de la vía, los agentes procedieron a darle el alto».
El joven contó que estaba de formación en una autoescuela, pero carecer del permiso resulta en una cuestión grave y el atestado policial ya ha sido remitido a los juzgados de Vilagarcía para la celebración del juicio correspondiente, indican desde la institución.
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