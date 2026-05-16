Las modelos de «cuerpos reales» desfilan en Meaño

«Lo que vamos a ver aquí esta tarde no va de lencería, no va de ropa, no va de modelos, va de superación». Así iniciaba esta tarde Cristina Rey, gerente del sello meañés Sensualtissé, el desfile ropa femenina íntima y baño que, por sexto año consecutivo, organizaba este desfile en el que sus modelos no profesionales salían de tienda a la calle para exhibir prendas de la firma en cuerpos reales.

Como cada año, el objetivo de esta iniciativa es visibilizar cuerpos de mujer que visten tallas grandes y que, rompiendo clisés, se atreven a mostrarse con modelos sin pudor. Así, con osadía, nueve de mujeres demostraban que no importan ni centímetros ni kilos sino que ayer todo se medía en coraje y corazón.

Las nueve modelos seleccionadas por la firma, lucieron conjuntos de lencería y corsetería en dos pases, más en otros tanto de bañadores y biquinis. Fueron dos horas en las que, con naturalidad y soltura, desfilaban en tienda y salían a la calle Ponte Dena.

En cada pase, cada una completaba un recorrido de unos 30 metros, con dos altos y giros en tienda, más un tercero en plena acera, repitiendo el pose en el regreso hasta volver a vestidores para ataviarse con modelo nuevo.

El desfile vivido esta tarde en Meaño. / Iñaki Abella

Detalles

Entre los pases, minutos de descanso, con tiempo para actuaciones de canto y sorteos entre las clientas y clientes, que, en su llegada, eran recibidos con un clavel rojo en mano, pulsera para el sorteo y un bono del 15 por ciento de descuento en tienda a partir del día siguiente.

Y, a las puertas, un servicio de coctelería servía mojitos de forma gratuita a los visitantes y curiosos que se acercaban.

Apoyo

Entre algo más de un centenar de personas, entre clientas y curiosos apostadas en tienda y aceras, presencia de la grovense Loli Triñanes que, a sus 53 años, encandilara al jurado el pasado mes de marzo proclamándose en A Coruña, la Universal Woman Galicia +50, demostrando que la belleza no entiende de edades, y que ayer quiso estar ex profeso en Dena para apoyar la iniciativa.

Y, entre las modelos, presencia también de la viguesa Lucía Castro, que, tras superar problemas de salud y un accidente de tráfico, desfiló con bastón, como cuando se proclamó en Vigo ganadora del Miss MRS Galicia +50 el pasado mes de abril.

«En un evento así -apuntaba la organizadora Cristina Rey- nuestras modelos de la vida real demuestran que el cuerpo deja de ser un problema y vuelve a ser motivo de orgullo».

Intenciones

«Su participación -continúa- refleja una realidad poco visible en pasarela: la de mujeres que no encajan en los estándares tradicionales y que, aun así, deciden mostrarse».

«Este evento -sentencia- no es un desfile al uso, es una declaración, en la que la belleza no se mide en centímetros, sino en valentía».