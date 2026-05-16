Medio Rural destina más de 600.000 euros a actuaciones en Ribadumia

La Consellería de Medio rural destinará más de 600.000 euros a la mejora y puesta en valor de diferentes infraestructuras rurales en el Concello de Ribadumia, incluidas intervenciones en caminos de parcelaria y en la mejora de servicios básicos. Ese fue el compromiso de la titular de esa Consellería, María José Gómez, en la visita que realizó esta mañana al municipio.

Gómez comprobó los avances en las obras de mejora de 79 caminos de la parcelaria de Lois-Monte, que cuentan con una inversión de más de 400.000 euros. Las labores se centran en la apertura de nuevos caminos y en la ampliación y mejora o acondicionamiento de los existentes. En total, se van a acometer actuaciones en más de nueve kilómetros, lo que se complementa con otras 13 obras consistentes principalmente en canalizaciones de aguas pluviales o la construcción de accesos a fincas, entre otras.

La conselleira señaló durante la visita que, gracias a esta actuación, se mejorará una parcelaria que abarca una superficie de algo más de 700 hectáreas de superficie y que cuenta con 1.515 propietarios. Su superficie está dividida en cerca de 8.780 parcelas y más de 2.100 fincas.

A mayores de esta intervención, desde la Consellería destacan otras iniciativas financiadas por su departamento y que redundarán en la mejora de infraestructuras. Así, dentro del Plan Camiña Rural 26-27, Ribadumia recibirá una aportación de cerca de 52.000 euros para la mejora del camino de acceso al núcleo de Coruto.

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A estos fondos hay que añadir cerca de 48.000 euros que se destinarán este año a la mejora del camino de acceso a instalaciones municipales en Regueira-Leiro y los 100.000 euros que recibirá el Concello dentro de las subvenciones para proyectos de creación, mejora y ampliación de servicios básicos en zonas rurales. Esta resolución se ha publicado recientemente en el Diario Oficial de Galicia y, en el caso de Ribadumia, el presupuesto se destinará a la mejora del entorno de la iglesia de San Fins de Lois.