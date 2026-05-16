Medio Ambiente
Limpiarousa clama contra la acumulación de basura «sin control» en un parking de Vilagarcía
Según el colectivo, el Concello le comunicó el año pasado que haría una limpieza, pero que es competencia del negocio de la avenida de As Carolinas
El colectivo Limpiarousa exige la limpieza de uno de los enormes aparcamientos ubicado en la avenida de As Carolinas que da servicio a un establecimiento ante la acumulación de basura que registra desde hace tiempo, asegura. Según expone, el problema es que nadie se hace cargo, así que va a más.
Sus miembros explican que, en primer lugar, hablaron con el encargado del negocio, pero sin éxito, así que acudieron al Concello de Vilagarcía «donde nos indicaron que haría una primera limpieza, pero que era una competencia del establecimiento, así que luego tendría que hacerse cargo del mantenimiento y futuras limpiezas».
Esto sucedió el año pasado y afirman que la situación sigue prácticamente igual:«Sigue siendo un vertedero del que nadie se hace cargo», lamentan.
El colectivo ha documentado la situación con fotografías en las que se ven grandes cúmulos de restos de todo tipo y que seguramente también hayan llegado a la parcela arrastrada por el viento, además de pertenecer a las personas que usan el estacionamiento, el cual no está cerrado.
De hecho, esta situación sería uno de los motivos por los cuales la firma propietaria de este negocio no hubiera procedido a retirar la basura. Sin embargo, Limpiarousa considera que la situación es insostenible y alguien debe asumir responsabilidades ante la situación. Cabe recordar que este colectivo se dedica a la concienciación y sensibilización, además de realizar batidas de recogida de residuos en toda la comarca.
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