Sonia Carbia exhibe su arte en vidrio Tiffany en el auditorio de Valga

Una explosión de colores invade durante este mes el auditorio de Valga de la mano de la exposición «Vidro con arte» de Sonia Carbia. Todas las piezas son artesanales y hechas a mano con la técnica Tiffany, en la que se emplean pequeños trozos de vidrio de diferentes colores que después se unen mediante soldadura para formar un mosaico.

Sonia Carbia Torres, nacida en Pontecesures pero con mucha relación con Valga, es una experta en esta técnica. Tanto, que es la maestra del curso que desde hace años desarrolla la asociación de Mulleres Rurais Albor. Muchas de sus alumnas la acompañaron esta semana a una visita a la exposición en la que también participaron el alcalde, José María Bello Maneiro, y las concejala Carmen Gómez y Malena Isorna.

Sonia es capaz de hacer con vidrio casi de todo: bisutería, objetos decorativos, flores, joyeros, bolsos, figuras, farolas, regalos para bodas o aniversarios, marcos para fotos, espejos, decoración de Navidad/Navidad, vidrieras o lámparas. Precisamente, una de las piezas más espectaculares de la muestra es una lámpara con un pie hecho a partir de una vieja sulfatadora. En creaciones como esta, Sonia cuenta con la colaboración de su marido, Jorge Oliveira, que le ayuda con los acabados, bases, enganches y otros detalles.

La exposición recoge una selección de trabajos realizados desde que, en 2019, comenzó a aficionarse a la técnica Tiffany, que requiere mucha dedicación. «Es muy trabajosa porque cada pieza hay que cortarla, pulirla, encintarla y soldarla. Pero el resultado vale la pena. Cada pieza que termino me enamora», explica la artista.

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El alcalde destacó, tras el recorrido por la muestra, que «son piezas en las que se percibe que hay mucho trabajo y que están cuidadas al detalle».