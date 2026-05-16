Cultura
Hai Letras para todos en Arousa
Cambados celebrou onte o acto central das Letras Galegas coa tradicional ofrenda floral e a participación dos colexios e nesta fin de semana haberá diferentes actos no resto de Concellos
R. A.
Cambados celebrou onte o seu acto central de conmemoración do Día das Letras Galegas coa ofrenda floral no paseo da Calzada á que non faltaron rapaces dos centros educativos, que foron os protagonistas coas súas intervención, e autoridades.
Outros Concellos como Vilagarcía festexan mañá esta edición, dedicada á escritora e xornalista Begoña Caamaño.
No caso da cidade arousá, terá lugar a tradicional ofrenda en Carril e na vila do Grove, a asociación cultural Cantodorxo ten preparada unha festa con actuacións de baile e música tradicional.
Será ás 18.00 horas na praza do Corgo e tamén haberá xogos, atraccións e picoteo. Pero antes, hoxe mesmo, hai actividades nas diferentes vilas do Salnés e do Ullán e tamén por iniciativa privada, como no caso del Casino La Toja, que ofrece hoxe a actuación gratuita de Cinco en Zocas a partir das 23.00 horas.
Ademais en Meis terá lugar a Romaría das letras na finca de Parga.
O programa comezará ás 11:30 horas e estenderase hasta entrada a noitiña ofrecendo xogos populares, animación do CD Mosteiro, unha sesión vermú coas Pandereteiras de Nogueira e o Grupo Folk Os Druídas.
Tamén haberá unha comida campestre e non faltará a cantina do clube de fútbol, ademáis da actuación das mulleres rurais Os Pazos de Paradela e Cantareiras Madialeva e para o fin de fiesta, Festicultores Troupe.
E en moitos casos, a programación especial das Letras notarase en todo este mes de maio para recordar e conmemorar a lingua e á literatura en galego.
Suscríbete para seguir leyendo
- Sin tren entre Vigo y Santiago a causa de un hombre subido a la catenaria, en Vilagarcía
- Muere Constantino Rodiño, el alma del restaurante Casa Rodiño de Meaño a los 57 años
- Herido grave el tripulante de una dorna arrollado por una embarcación rápida en O Grove
- El rey emérito almuerza empanada de chocos, tortilla y mero a la brasa en Meaño
- «El Corte Inglés de Cambados» busca nueva vida en grandes multinacionales
- A Illa de Arousa tendrá un camping privado para autocaravanas con capacidad de 80 vehículos
- Trasladan a Moaña un remolcador de 56 años abandonado en Vilagarcía
- Comienza en Vilagarcía la construcción de un edificio de viviendas con piscina «infinity» y «chill out» orientados a la ría