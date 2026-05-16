Sociedad
El eclipse será una fiesta en Vilagarcía: reparto de 2.000 gafas y música en la playa
Turismo ultima un evento que podría incluir una charla explicativa y que conllevará un dispositivo de seguridad especial para el fenómeno de agosto
Vilagarcía hará del eclipse solar de agosto una fiesta, con el reparto de dos mil unidades de gafas especiales y música en la playa.
La Concellería de Turismo dirigida por Álvaro Carou viene trabajando en las últimas semanas en la preparación de un acto especial alrededor del fenómeno astronómico previsto para el miércoles 12 de agosto; una fecha que coincide con las vísperas de las fiestas de San Roque (el pregón tendrá lugar el viernes 14).
El programa se detallará tan pronto como esté concluido, pero el edil avanza que han acordado la compra de dos mil gafas especiales a una reconocida marca de aparatos ópticos, con fabricación europea y certificación, que garantiza su uso para el fin propuesto: la contemplación de un eclipse solar.
«Puesto que se trata de un fenómeno que tarda en repetirse muchos años y más cuando se trata de uno de carácter total, el Ayuntamiento quiere convertirlo en una celebración», añade. Así, el lugar escogido para este evento de observación organizado es la playa de A Compostela, en el entorno del parque.
Será en este lugar donde se repartan las gafas especiales y en el mismo día. También habrá animación musical, tipo chill-out y «con toda probabilidad, una pequeña charla de divulgación que contextualice el fenómeno del que se va a disfrutar en la compañía de amigos y familiares», indican desde Ravella.
Ante la multitud esperada, el gobierno local, de acuerdo con la subdelegación del Gobierno en Pontevedra, está trabajando en un dispositivo de seguridad y tráfico.
El programa definitivo y las normas de participación se darán a conocer en las próximas semanas.
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