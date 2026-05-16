Sociedad
Cita de 130 BMW en Cambados y Sanxenxo
El fin de fiesta de la quedada de propietarios tendrá lugar en Fefiñáns, el día 23, a las 19.00 horas
Cambados y Sanxenxo serán dos paradas de un encuentro de dueños de coches de la marca BMW que partirá de Lalín el día 23.
El concejal cambadés José Ramón Abal Varela explica que el fin de fiesta será en la plaza de Fefiñáns, a las 19.00 horas, y la organización tiene previsto reunir a 130 turismos de la mítica casa. El año pasado ya realizaron una experiencia y siempre se pueden ver modelos variados de esta marca.
«Este es el tercer evento que llevamos de vehículos y entendemos que esta es una promoción turística espectacular. Va a haber casi 300 personas en Cambados ese día y muchas de ellas van a pernoctar y a pasar el fin de semana en Cambados y segurísimo que volverán porque todos los visitantes que vienen quedan encantados», añadió.
Abal Varela considera que esta y anteriores citas van consolidando a Cambados «como la capital del motor de Galicia y dinamizan la economía local». Asimismo, destacó que gustan a los vecinos porque dan la oportunidad de disfrutar de cerca de diferentes joyas automovilísticas.
Así, indica que es probable que próximamente o el año que viene haya más quedadas de propietarios con este tipo de eventos, además de que los anteriores, con Audi y Ferrari, mostraron su disposición a repetir.
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