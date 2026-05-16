Carteles gigantes y códigos QR, A Illa pule la zona residencial

A punto de cumplir su primer año de vida, la zona residencial de A Illa va a sufrir sus primeras modificaciones importantes para mejorar el control de los vehículos que pasan y evitar las posibles confusiones a la hora de acceder a este espacio de su casco urbano.

Una de las primeras medidas que se va a adoptar en los próximos días es la mejora de la señalización. Desde que se implantó, la zona residencial no ha dejado de sufrir críticas sobre la escasa visibilidad de las señales en las calles que la delimitan. Es por ello que el Concello instalará en los puntos de acceso a la misma señales verticales de dos metros de alto y 1,30 de ancho para que pueda ser bien apreciadas por los conductores. A la mejora de la señalización vertical se sumará la horizontal, mejorando el pintado en los viales de acceso a la zona residencial.

El alcalde de A Illa, Luis Arosa, reconoce que el objetivo de la medida es acabar con «las críticas de que no se ve la señalización, cuando es perfectamente apreciable y es entendible por todo aquel que se ha sacado el carné de conducir, pero estamos dispuestos a reforzarla porque, lejos de lo que afirman algunos, esta medida no se ha diseñado para recaudar y espantar a los visitantes, sino para mejorar la movilidad en el interior del casco urbano y facilitar la vida a los vecinos que son los que sufrían los problemas de tráfico antes de la entrada en vigor de la zona residencial».

Otra de las medidas que se va a adoptar es la implantación de un código QR en los establecimientos comerciales para que los clientes puedan remitir su número de matrícula al Concello cada vez que tengan que acceder a la zona residencial con el coche para realizar compras. Hasta el momento, eran los propios establecimientos los que, a través de un excel, recogían las matrículas de sus clientes y las entregaban en el Concello de A Illa. Este método se mantendrá para las personas de mayor edad, pero la intención es apostar por los QR, ya que «resulta mucho más ágil a la hora de trasmitir esos datos al Concello y minimiza los posibles errores en la numeración o en una letra de las matrículas». Los agentes de la Policía Local de A illa ya han comenzado a repartir esos QR por los diferentes establecimientos comerciales a fin de que se coloquen en un lugar visible del mismo y sean utilizados por los clientes. Una vez abierto el QR, la única información que deberán facilitar será la matrícula de su coche y un mail de contacto.

«Entendemos que con este nuevo método vamos a facilitar la recogida de datos y resultará más fácil para los comerciantes y para los propios agentes de la Policía Local», explica Luis Arosa. El regidor reconoce que el pasado verano hubo sanciones a vehículos que habían cubierto correctamente el excel para poder pasar por la zona residencial, «unos errores que hemos subsanado con las alegaciones y la posterior retirada de la sanción en los casos que se demostraron erróneos». Arosa también especifica que «el QR debe ser usado por aquellas personas que son clientes de los establecimientos, no será una vía libre de paso para todo el mundo, por eso espero que se use en consonancia».

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Una de las novedades que se introduce en el QR es que se podrá cubrir en cuatro lenguas: gallego, castellano, inglés y francés. Esta decisión vuelve a ser fundamentada, explica Arosa, en que «nuestra intención no es multar y recaudar, sino dar toda la información sobre una medida que consideramos muy necesaria para que nuestros vecinos puedan mantener su calidad de vida y no estén expuestos a un exceso de tráfico en calles estrechas y sin apenas estacionamiento».