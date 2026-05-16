Carros llenos de flores y un tinto a la salud de San Isidro Labrador en Caleiro

Tractores engalanados y degustación de chorizos, pan de maíz y tinto son los elementos que mejor caracterizan a las fiestas en honor a San Isidro Labrador que se celebran en la parroquia vilanovesa de Caleiro. Aunque las previsiones meteorológicas no eran muy propicias, el tiempo acabó respetando la fiesta y, sobre todo, el desfile de tractores y carrozas totalmente engalanadas con motivos florales.

Fueron un total de trece los participantes, con alguno de ellos muy bien trabajados y espectaculares, llevándose casi todos un reconocimiento por parte de la organización. La mayor parte de los participantes eran de Caleiro, pero también acudieron tractores de lugares como Tremoedo, András o San Miguel de Deiro.

Se repartieron 1.300 raciones durante la fiesta. / Iñaki Abella

El vencedor, una representación floral de unos gaiteiros tocando, se llevó el mejor premio, dotado con 250 euros. Además de los tractores, la organización también creó una categoría especial para los más pequeños, que podían asistir al desfile con tractores de juguete. La propuesta convenció y a las puertas de la iglesia medieval de Caleiro se concentraron un total de 27 pequeños tractores totalmente engalanados, recibiendo, por parte de la organización, un pequeño regalo.

Como en toda fiesta popular, la gastronomía tomó el relevo del desfile, entregándose hasta 1.300 raciones de chorizos, pan de maíz y vino tinto entre los asistentes al evento. También hubo una pulpeira y una food truck durante toda la jornada. La fiesta rematará esta noche de sábado con la celebración de una verbena con las orquestas Marbella y Unión y Fuerza.

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Las fiestas de San Isidro darán el relevo, mañana domingo, a la V Xuntanza de los molinos de Currás, un evento en el que se celebrará una reunión campestre en la que se degustará empanada, chorizos, pan de maíz y vino de forma gratuita y que incluirá hasta un pasacalles.