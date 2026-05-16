La campaña de la vieira culmina con 30 toneladas y garantiza la fiesta de Cambados

La empresa de la vieira de la Cofradía de Cambados ha puesto fin a la campaña en la ría de Vigo, garantizando así el abastecimiento del mercado en lo que resta de año. Esto incluye la exaltación gastronómica del verano, que también estaba en riesgo tras la nefasta pesquería de este año en Arousa.

De hecho, prosiguen los estudios para analizar las causas del escaso stock y, de momento, se desconoce qué sucederá este año. No obstante, desde Porto de Cambados no descartan repetir el acuerdo con el Pósito San José de Cangas ya en septiembre para garantizar el mercado navideño, el más importante del año.

Así lo explica Javier Milleiro, el gerente de Porto de Cambados, que también estaba pendiente de la situación en la ría de Ferrol con el propósito de alcanzar un acuerdo similar. Sin embargo, los muestreos realizados esta semana en dos zonas arrojaron valores de toxina ASP de «casi, casi el triple», así que ha resultado imposible. Además, se aproxima un momento crucial para el recurso.

«Después de obtener unos 30.000 kilos tenemos vieira suficiente y de calidad para suministra a nuestros clientes lo que resta de año y en estos momentos es preferible dejar descansar al bivalvo porque dentro de poco empezará la época de desove y lo importante es garantiza su futuro», detalló.

Así que, aunque no se trate de cifras de campañas anteriores, Milleiro se mostró satisfecho porque, en cierto modo, han logrado salvar el año después de que la escasez en Arousa limitara la campaña a tres días, en los que se extrajeron poco más de 700 kilos entre los dos planes que convivieron: el de Cambados y Rianxo. Así, también destaca que han encontrado más vieira grande que el año pasado en estas mismas fechas.

Aunque se han lanzado algunas ofertas de en fresco y hay mercancía refrigerada, la firma cambadesa somete la mayor parte de la producción al proceso de ultracongelado para su venta durante los meses restantes. También tienen reservada la cantidad necesaria para garantizar la celebración de la Festa da Vieira de Cambados en julio.

Respecto al futuro más inmediato, el CIMA prosigue con la investigación encargada por la Consellería do Mar para conocer los motivos de la caída de la producción en Arousa. De hecho, ante la posibilidad de que las medidas restrictivas se repitan y según lleguen en cantidad de mercancía a septiembre u octubre, el pósito estudiará hacer otra campaña en la ría de Vigo: «Si da bien de calidad y en niveles de toxina, a lo mejor la adelantamos un poco para asegurar producto de cara a la Navidad, por si vuelve a suceder lo de este año».

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Milleiro también recordó que, actualmente, la única vieira gallega existente en el mercado es esta, eviscerada y envasada en la nave del puerto de Tragove. Asimismo, agradeció a la cofradía de Cangas y «en especial, a su gerente, el compromiso con el servicio prestado, así como el compromiso de ambas organizaciones de seguir trabajando este producto bajo el amparo de trazabilidad y seguridad alimentaria».