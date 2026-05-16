El atractivo de la gimnasia rítmica desborda el pabellón de A Senra
El torneo contó con más de 300 participantes
Más de 300 deportistas, 23 clubs y un millar de espectadores. Esos son los datos de una jornada de gimnasia rítmica como la que se celebró en el pabellón de A Senra de Ribadumia, un evento organizado por el club Grand Jeté y que se desarrolló durante toda la jornada con una gran expectación.
La competición que se desarrolló en el pabellón de A Senra incluyó categorías de promoción y escolar, tanto en modalidad individual como de conjuntos por la mañana. Por la tarde, la actividad se centró en la fase interescolar. Por los tapices instalados sobre el parqué del pabellón de Ribadumia desfilaron entidades de toda Galicia
La gimnasia rítmica viene experimentando un importante crecimiento como deporte y en su actividad en la comarca de OSalnés, con varios equipos que cuentan con una amplia base. Es el caso de la entidad organizadora que ya supera las 300 deportistas y que entrena hasta en tres pabellones diferentes de la comarca, entre ellos, el de Barrantes. Un ejemplo del crecimiento de este club es que en el certamen disputado ayer participaron unas 90 gimnastas pertenecientes al Grand Jeté, una quincena de ellas vecinas del propio Concello de Ribadumia. La organización dispuso de dos tapices y una moqueta, además de sorteos y sorpresas que se repartieron entre los asistentes al evento celebrado en A Senra.
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