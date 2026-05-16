Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Heredar de la vecina en GaliciaDesembarco Norovirus en GaliciaPreacuerdo en el MetalCarmen García Mateo, nueva rectora de VigoDía das Letras Galegas: Begoña CaamañoBalance de Rueda en Vigo⚽Entrevista Claudio Giráldez
instagramlinkedin

El atractivo de la gimnasia rítmica desborda el pabellón de A Senra

El torneo contó con más de 300 participantes

Uno d elos equipos que participó en el torneo de Ribadumia.

Uno d elos equipos que participó en el torneo de Ribadumia. / Iñaki Abella

Adolfo Gago

Ribadumia

Más de 300 deportistas, 23 clubs y un millar de espectadores. Esos son los datos de una jornada de gimnasia rítmica como la que se celebró en el pabellón de A Senra de Ribadumia, un evento organizado por el club Grand Jeté y que se desarrolló durante toda la jornada con una gran expectación.

La competición que se desarrolló en el pabellón de A Senra incluyó categorías de promoción y escolar, tanto en modalidad individual como de conjuntos por la mañana. Por la tarde, la actividad se centró en la fase interescolar. Por los tapices instalados sobre el parqué del pabellón de Ribadumia desfilaron entidades de toda Galicia

Noticias relacionadas

El público llenó el pabellón de Ribadumia durante toda la jornada

El público llenó el pabellón de Ribadumia durante toda la jornada / Iñaki Abella

La gimnasia rítmica viene experimentando un importante crecimiento como deporte y en su actividad en la comarca de OSalnés, con varios equipos que cuentan con una amplia base. Es el caso de la entidad organizadora que ya supera las 300 deportistas y que entrena hasta en tres pabellones diferentes de la comarca, entre ellos, el de Barrantes. Un ejemplo del crecimiento de este club es que en el certamen disputado ayer participaron unas 90 gimnastas pertenecientes al Grand Jeté, una quincena de ellas vecinas del propio Concello de Ribadumia. La organización dispuso de dos tapices y una moqueta, además de sorteos y sorpresas que se repartieron entre los asistentes al evento celebrado en A Senra.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents