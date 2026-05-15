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Vilanova mejorará la accesibilidad en el entorno de la capilla de San Amaro

La Diputación aportará 370.00 euros para remodelar las calles Valle-Inclán, Agustín Jambrina y A Laxe

Luis López tras la junta de gobierno de Diputación.

Luis López tras la junta de gobierno de Diputación. / Deputacion Pontevedra

Adolfo Gago

Vilanova

La junta de gobierno de la Diputación de Pontevedra ha dado luz verde a financiar, a través del Plan +Provincia para los ejercicios 2026 y 2027, una importante actuación en el casco urbano de Vilanova, especialmente en las inmediaciones de la capilla de San Amaro y de la iglesia parroquial de San Ciprián.

La actuación va a suponer un desembolso de 370.000 euros, que servirán para financiar la aportación municipal del proyecto de regeneración de espacios urbanos al 100% por parte de la Diputación, ya que recibió 900.000 euros del Plan Extra 2025. El proyecto contempla actuaciones en las calles Valle-Inclán, Agustín Jambrina, San Mauro y Laxe, en las que se procederá a reponer firmes, aceras y mejorar la accesibilidad, así como mejorar las diferentes redes de servicios municipales.

Otra aportación que se ha aprobado en la junta de gobierno de la institución provincial ha ido destinada a Cambados. Son 90.000 euros que se destinarán a actividades de enoturismo, clown, la carrera popular de Cambados 10k, iniciativas turísticas, las verbenas de la LXXIV Festa do Albariño, el programa Natur Cambados 2026 y otros eventos que se van a celebrar en la localidad. La villa del albariño también se verá beneficiada con otros 210.000 euros con los que podrá contratar siete operarios de servicios, seis monitores de ocio y tiempo libre, un peón lacero, un limpiador, un técnico en administración, un analista de comercio, un supervisor de instalaciones deportivas y un técnico en gestión forestal y del medio natural.

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El Concello de Vilagarcía también recibirá 180.000 euros, pero en su caso será a través del Plan Extraordinario de Infraestruturas Deportivas (PEID). Ese dinero se destinará a la sustitución de luminarias por tecnología LED en los campos de A pelada, Manuel Jiménez y Bamio, así como en los pabellones de Faxilde, A Torre y Guillán. En total, está previsto que se sustituyan 160 proyectores y campanas de diferentes potencias por iluminación LED en todos los campos.

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