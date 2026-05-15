Fuga y peligro en Vilagarcía: conductor con alcohol, cocaína y permiso caducado

Una persecución que puso en peligro a usuarios de la vía y un conductor con positivo en alcohol y cocaína y con un mal historial automovilístico son algunos de los componentes de un caso vivido el jueves por la Policía Local de Vilagarcía.

Todo empezó a última hora de la tarde cuando los agentes estaban realizando un control de tráfico en la calle Arealonga y un turismo de la marca Kia los vio, así que reculó y maniobró para cambiar de sentido y eludir la acción policial.

Así las cosas, dos patrullas salieron a su encuentro en persecución por la calle Muíño Novo, pero el conductor no detuvo la marcha. Es más, según el cuerpo vilagarciano, en el transcurso de su fuga puso en peligro a un peatón que estaba frente al centro LAR y después a un turismo, una bicicleta y a una patrulla de Fiscal de la Guardia Civil que se dirigía a un servicio.

Finalmente, el automovilista y su acompañante abandonaron la carrera en la calle Soutelo, ya en Rubiáns y tras unos dos kilómetros de trayecto.

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Siempre según las mismas fuentes, allí se le dio alcance y acabó denunciado por conducir de forma temeraria, bajo los efectos del alcohol, además dio positivo indiciariamente en cocaína, tenía el permiso de conducir caducado y no había realizado el curso de sensibilización y reeducación vial obligatorio tras una anterior condena por delito contra la seguridad vial.