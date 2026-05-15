Vuelven a pedir colaboración para hallar a un vilagarciano desaparecido hace una década

SOS Desaparecidos ha solicitado de nuevo la colaboración ciudadana para localizar a dos hombres que faltan de sus domicilios desde 2016. Uno de ellos es de Vilagarcía de Arousa y otro en Chantada.

En el primer caso se trata de Miguel Solleiro para el que se vuelve a pedir la colaboración ciudadana tras su desapareción en mayo de 2016. Cabe recordar que este joven que su familia no ha dejado de buscar mide 1,80 metros de estatura, tenía 43 años en aquel momento, es de complexión normal y ojos normales.

Su familia contaba a FARO que, al parecer, no se llevó documentación, dinero ni móvil, como tampoco la medicación que necesitaba por ser diabético de grado 2.

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En el mimo año, desapareció Ernesto Manuel Torre Rodríguez. De 77 años y 1,75 de estatura, se trata de una persona de ojos marrones que en el momento de su desaparición presentaba calvicie parcial.