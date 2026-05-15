La robótica agrícola aterriza en Rías Baixas con un robot sulfatador autónomo de última generación

La firma Haus Noroeste, liderada por Javier Castro Martínez, presenta mañana en Vilanova de Arousa un robot sulfatador autónomo llamado a revolucionar la aplicación de tratamientos fitosanitarios.

Se trata del S500 Pro, comercilizado por la empresa Orchard Autonomous Sprayer y especialmente diseñado para el sulfatado de viñas con seguimiento vía satélite.

Una de las fichas que explican el funcionamiento del robot. / FdV

Será una demostración práctica en campo ante representantes de diversas bodegas de la Denominación de Origen Rías Baixas, a quienes Javier Castro transmitirá que este vehículo con navegación autónoma integrada tiene una «gran autonomía de trabajo» y que optimiza el uso de fitosanitarios, evitando desperdiciar buena parte de los mismos y, en consecuencia, mejorando la eficacia de los tratamientos.

Fabricado en China por la firma Jiangsu Lanjiang Intelligent Technology, proveedora de soluciones integradas de agro-robótica vertical que apuesta por una agricultura cada vez más automatizada, inteligente y sostenible, el S500 Pro es un robot pulverizador autónomo que «mejora notablemente la inteligencia operativa y la precisión» respecto a modelos anteriores.

Asimismo, «asegura avances en velocidad de trabajo, capacidad de ascenso en pendientes y duración de batería», siendo uno de los aspectos más destacados su sistema de navegación, que la compañía define como «el único sistema integrado de navegación para huertos del mundo».

Combinando varias tecnologías, este robot «puede operar incluso en zonas donde la señal es limitada o está bloqueada», lo cual constituye una clara ventaja en explotaciones agrícolas con gran densidad vegetal.

El cartel que anuncia la presentación. / FdV

Los promotores de este vehículo también resaltan que su sistema de control totalmente eléctrico «ofrece una operación más eficiente y estable que los tradicionales sistemas hidráulicos».

Para añadir que «la robótica agrícola gana terreno en explotaciones de todo el mundo ante problemas como la falta de mano de obra, el aumento de costes y la necesidad de producir de forma más sostenible».