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Ravella amplía su plan de asfaltados y sigue reparando zonas peatonales maltratadas

El Concello incluye seis viales y en lo que va de mandato destinó 1,7 millones de euros a estas actuaciones

Nuevo arreglo en las baldosas de la calle Vista Alegre.

Nuevo arreglo en las baldosas de la calle Vista Alegre.

Lucía Romero

Manuel Méndez

Vilagarcía

El Concello de Vilagarcía ha ampliado su plan de asfaltados de este año incluyendo seis nuevos viales, con lo cual, en el presente mandato habrá alcanzado los 63 caminos y calles remozados. Tampoco cesa en el parcheo de zonas peatonales maltratadas por el paso de vehículos, en muchos casos, indebido.

Así las cosas, los operarios volvieron hoy a la calle Vista Alegre para reparar nuevas roturas de baldosas y estos días con más razón, pues se está celebrando la novena de Santa Rita. También a arreglar mobiliario de la recientemente reformada Clara Campoamor.

En cuanto al plan de asfaltados, las novedades fueron presentadas por el alcalde, Alberto Varela, y el concejal de Obras, José María González. En concreto, los nuevos viales incluidos son la calle Castro, en Trabanca Sardiñeira; Rosaleda, en Sobradelo; Moscallo, en Cornazo; la plaza Invisa en el centro urbano; la calle Faxilde, en Sobrán, y mestres Trigo e Pazos, en Aralde (también Sobrán), en este último caso, a petición del BNG, como recalcó el regidor.

Infografía con los viales asfaltados con estos planes desde 2023.

Infografía con los viales asfaltados con estos planes desde 2023. / FdV

Y es que Varela puso en valor lo que llamó la «actitud positiva y proactiva» de este grupo político frente a «otros que dicen lo que hay que hacer y luego no aprueban los presupuestos para hacer lo que dicen que hay que hacer; nosotros, planificamos y ejecutamos», sentenció.

La misma postura atribuyó a las asociaciones de vecinos y, de hecho, las autoridades indicaron que los viales elegidos son propuestas ciudadanas recogidas en las reuniones periódicas que mantienen con los colectivos, además de tener en cuenta las propuestas y sugerencias de los técnicos y operarios de Obras, así como de «otros que están a pie de calle y conocen el estado actual de la red».

Arreglos en el mobiliario de Campoamor, en Vilagarcía.

Arreglos en el mobiliario de Campoamor, en Vilagarcía. / FdV

Según Ravella, en estos tres años de gobierno han llegado a 63 caminos y calles, lo que supone 13,2 kilómetros asfaltados con una inversión de 1,7 millones de euros, lo cual da cuenta, añaden, del alto coste que supone mantener en buen estado el viario municipal de la ciudad, cuyo término municipal abarca 44 kilómetros cuadrados.

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El alcalde felicitó al edil de Obras y a los departamentos por el «gran trabajo que están realizando en el mantenimiento y extensión» de servicios públicos, en base a su política de llegar a todos los recodos de Vilagarcía.

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