El PP llevará al Parlamento gallego la defensa de los empleos de Nestlé en Pontecesures

Pontecesures será mañana al mediodía escenario de una manifestación convocada por el comité de empresa de la factoría Nestlé en protesta por una propuesta de ERE que supondrá 27 despidos.

Los partidos políticos han mostrado su apoyo a la plantilla y el PP llevará al Parlamento gallego una proposición no de ley para que la cámara muestre su «respaldo a la protección de los empleos y a la defensa de un ámbito estratégico para Galicia como es el agroalimentario», explican los diputados Ángel Rodríguez y Raúl Santamaría.

Y es que la posible reducción de puestos de trabajo «supondría un impacto relevante en los concellos del Baixo Ulla» y su iniciativa aboga por que se lleve a cabo un proceso de «negociación real y constructivo entre la dirección de la multinacional suiza y el comité de empresa, agotando todas las vías posibles».

Además de pedir que, en el marco de sus competencias, la Xunta «continúe con las labores de seguimiento, diálogo institucional y acompañamiento de las partes implicadas», añadieron. Y que el gobierno central y la autoridad estatal competente tengan la «máxima implicación y colaboración con el objetivo de favorecer soluciones que minimicen el impacto laboral y contribuyan al mantenimiento de la actividad industrial y el empleo».

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En este sentido recordaron que la fábrica de Pontecesures es una industrial de referencia en el sector gallego, «con un importante peso económico y laboral» para la zona.