Pontevedra, O Salnés y Caldas mantienen una tasa de donación muy superior a la media de Galicia y España

Aunque hay municipios, sobre todo los más pequeños y rurales, que bajan considerablemente la media, las comarcas de Caldas, O Salnés y Pontevedra contribuyen de manera decisiva al mantenimiento del sistema de donación de órganos y sangre existentes en Galicia.

Prueba de ello es que entre estas tres comarcas, que suman cerca de 270.000 habitantes, rebasaron el año pasado la cifra de las 12.000 donaciones, lo cual arroja una tasa de 45 por cada mil habitantes implicados en la causa.

Una contribución solidaria que está muy por encima de la media nacional y de la gallega, situada en 39 donaciones por cada millar de ciudadanos y que, a su vez, también representa uno de los índices más elevados de toda España.

Una de las unidades móviles de la Axencia Galega de Doazón de Órganos e Sangue. / M. Méndez

Desde la Consellería de Sanidade y la Axencia Galega de Doazón de Órganos e Sangue destacan y agradecen la implicación de arousanos, pontevedreses y caldenses, haciendo hincapié en que la Boa Vila se sitúa entre las primeras de las grandes ciudades, con una tasa de nada menos que 53 por cada mil habitantes.

Lo cierto es que solo la supera Santiago de Compostela con 85 por cada mil, y se posiciona por delante de Ferrol (51) y muy por encima de A Coruña (43), Vigo (38), Ourense (36) y Lugo (33).

La citada tasa de la ciudad del Lérez es fruto de la realización de 4.431 donaciones durante el pasado ejercicio, situándose por delante de Vilaboa, con 305 y una tasa de 52 por cada mil.

Un hombre donando. / M. Méndez

Sin salir de la comarca pontevedresa, cabe recordar que Ponte Caldelas cerró el pasado ejercicio con 186 donaciones (tasa de 33 por cada mil vecinos), Barro lo hizo con 97 (26) y O Campo Lameiro se quedó en 16 (apenas 10 por cada mil).

A su vez, en Poio se contabilizaron 117 donaciones (casi siete por cada millar de ciudadanos), A Lama se limitó a 18 (7) y Cerdedo-Cotobade aportó 78 (13/1.000).

Los resultados en la comarca de Pontevedra son similares a los de O Salnés, durante el pasado ejercicio con 5.217 donaciones que, en su mayor parte, correspondieron a Vilagarcía: 1.523 que representan una tasa de 40 por cada mil vecinos.

Una mujer que lleva más de tres décadas donando cada pocos meses. / M. Méndez

El mayor porcentaje, en cualquier caso, vuelve a corresponder al Concello de A Illa de Arousa, que roza una tasa de 73 donaciones después de haber aportado al sistema 351 a lo largo de 2025.

Pueden destacarse también las 793 de Cambados (57/1.000), las 637 alcanzadas en el Concello de O Grove (58/1.000) y las 815 de Sanxenxo (45).

Se completa la comarca arousana con Ribadumia y sus 228 donaciones (44), Meis y 188 aportaciones realizadas el año pasado (40/1.000), el Concello de Meaño, que sumó 265 (51)y el de Vilanova, con 417 (41/1.000).

Como es lógico, por aquello de tener menor población que O Salnés y Pontevedra, muy por debajo de esas cifras se sitúa la comarca de Caldas, que se queda en 1.618 donaciones totales.

Un joven donante con 18 años recién cumplidos. / M. Méndez

Corresponde la mayor cantidad a la propia localidad caldense, con 602 que suponen una tasa de 62 por cada mil vecinos, pero el mayor porcentaje es el de Pontecesures, que supera las 75 por cada mil después de registrar 232 donaciones.

Un municipio con una población similar, como es Catoira, alcanzó las 191 donaciones (58), mientras que Moraña aportó 165 al cómputo global (40/1.000), Valga sumó 222 donaciones (38), Cuntis hizo lo propio con 160 (36) y Portas se limitó a 46, bajando la tasa a apenas 17 por cada mil.

Como dato curioso, decir que al lado de la comarca de Caldas, justo al cruzar el río Ulla desde Pontecesures, se encuentra el Concello de Padrón, que fue el de mayor índice de participación de Galicia, con una tasa de 92 donaciones por cada mil habitantes.

Así lo remarca la Consellería de Sanidade, donde también quieren dejar constancia de «la importancia de las campañas de donación en las unidades móviles», que este mes vuelven a visitar las comarcas citadas.

En esos «hospitales rodantes» se recogieron el año pasado el 86,3% de todas las donaciones computadas en Galicia.

«Lo hacemos por solidaridad; para ayudar a la gente que puede necesitarlo y para que nuestros hospitales estén preparados», explicaban esta mañana los donantes que se desplazaron a la unidad móvil presente en Vilagarcía.

«Lo hago desde que mi padre lo necesitó para una operación, hace ya 35 años; lo hice por primera vez en Santiago, y desde entonces he estado donando sangre continuamente», explicaba con orgullo una de las participantes en la campaña.

Una propuesta solidaria a la que cada día se suman más jóvenes. Hoy, sin ir más lejos, donó sangre un vilagarciano como Xoel, que había estado esperando ansioso la llegada de su 18 cumpleaños para poder sumarse a esta causa cuanto antes.

«Afortunadamente la gente está cada vez más concienciada sobre la importancia de donar, aunque debemos seguir insistiendo en pedir a los ciudadanos que se sumen a esta acción altruista tan importante para todos», sentencian en la Consellería de Sanidade.