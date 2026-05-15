Tribunales
Ordenan investigar en Italia una ciberestafa denunciada por un arousano
El hombre recurrió el archivo de la causa al considerar que existían indicios claros de una estafa informática mediante engaño
La Audiencia de Pontevedra ha ordenado librar una comisión rogatoria a Italia para investigar una presunta estafa informática denunciada por un arousano. El hombre destinó 25.000 euros a una cuenta pensando que era de una empresa dedicada a inversiones después de recibir una propuesta telefónica de presuntas trabajadoras de la misma.
Según la sentencia, el atestado policial avala una «posible estafa informática mediante engaño» para que el arousano realizara una transferencia con el dinero en la «creencia de que lo hacía en una operación inversora que, más allá de que resultara ventajosa o no, parece que no hubiera tenido lugar siendo otro el destino final del dinero transferido».
El denunciante acabó acudiendo a este tribunal provincial porque un juzgado de Cambados archivó la causa «por no haberse justificado la comisión de un delito»; porque no estaba de acuerdo con su decisión y la recurrió, alegando que sí existen «claros indicios» de una estafa. Sobre todo, su objetivo era que se continuase con las pesquisas policiales.
De hecho, la policía judicial señaló que para avanzar era muy necesaria una comisión rogatoria a Italia para investigar la cuenta donde supuestamente había llegado el dinero, sin perjuicio de ampliar la información acerca de si existen otras denuncias con el mismo modus operandi y otros perjudicados.
Así las cosas, la Audiencia ha estimado el recurso del arousano, ordenando que se proceda de esta forma con el fin de esclarecer los hechos.
Según el relato contenido en su fallo, este hombre recibió un día una llamada de una mujer que lo guio para que invirtiera 249 euros en una empresa. Posteriormente, otra persona le contactó, se presentó como experta financiera de la misma mercantil y le ofreció un plan de inversión, haciéndose pasar por una bróker. Todo ello, de una sociedad que existe y que ofrece este tipo de servicios de forma real, pero a la «que llegaron a copiarle la página web para una mayor credibilidad».
Así las cosas, el denunciante no dudó de la veracidad de las propuestas, además de que empleó «artimañas» que, según la víctima, se pueden ver en los mensajes de wasap intercambiados y que aportó en su denuncia.
Por todo ello, decidió recurrir la decisión judicial de instancia de sobreseimiento provisional y posterior archivo, considerando que ante «indicios claros» se estaba infringiendo su derecho a la tutela judicial efectiva.
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