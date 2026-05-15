O Grove entra de lleno en las jornadas gastronómicas del pescado azul

Empresarios Grovenses de Bens e Servicios (Emgrobes) reedita las jornadas del pescado azul, que tan buenos resultados cosecharon en la anterior edición.

Lo hace, una vez más, con la intención de generar ingresos en el conjunto de la economía local, aunque de manera muy especial en el sector de la hostelería y, más concretamente, en los negocios adheridos a la campaña.

La lamprea, si la hubiera, jurel, caballa, sardina, pez espada y bonito son algunos de los ingredientes principales de los platos a elaborar, sin dejar de lado al arenque, la anchoa ni al boquerón.

Así se disfrutó del ronqueo de un atún rojo de 200 kilos pescado en las almadrabas gaditanas, organizado por Novomar Arousa y el restaurante La Baldosa, en Vilagarcía. / M. Méndez

Para completar la carta con anguila, salmón y trucha, según se explica desde la asociación empresarial que preside José Besada cuando lanza esta segunda edición de las jornadas gastronómicas del pescado azul.

Esta vez son doce los establecimientos participantes en la iniciativa, a desplegar desde hoy mismo y hasta el día 31, en la cual se incluyen conciertos del grupo local Os Firrás, esa misma jornada y la del 24, en ambos casos a la una de la tarde.

No faltará el sorteo de regalos, para lo cual es preciso solicitar las tarjetas de participación en los negocios participantes, entre los que se encuentran los dos restaurantes de Marisquerías Solaina, situados en Beiramar y la calle Cruceiro, el Pan de Millo, también a orillas de la ría y con vistas a la isla de A Toxa, y Taberna Herlogón, ubicada tras la casa consistorial de O Corgo.

Junto a ellos, la Taberna Canta Claro, el restaurante Sal de Allo, el Hotel Bosquemar, A Fuego y Punta Vendaval, el restaurante del Eurostars Louxo La Toja, completándose la relación con el Senlleiro, el Jueso de Caña y A Casa do Marqués, el restaurante del cuatro estrellas Eurostars Isla de La Toja, del grupo Hotusa.

De este modo Emgrobes sigue dando pasos en materia de promoción turística ligados a la afamada cocina meca, siguiendo así el guion marcado ya en la anterior edición de las jornadas del pescado azul y el que permitió desplegar las del mejillón, carne de caza, setas, centollo, choco y otros muchos productos.