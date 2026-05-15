Crisis en el marisqueo
Mulleres Salgadas exige la aplicación inmediata de la exención de cuotas de la Seguridad Social
Envía un escrito a los grupos del Congreso para que el gobierno apruebe y aplique la medida prometida
La asociación Mulleres Salgadas reclama la aplicación «inmediata» de la exención de las cuotas de la Seguridad Social anunciada ante la situación de extrema gravedad que vive el sector, después de «tres meses sin actividad e ingresos» y teniendo que abonar igualmente su cuota al Instituto Social de la Marina todos los meses.
En un comunicado, la entidad recuerda que el marisqueo gallego lleva desde febrero sin ingresos debido a la sucesión de temporales que provocaron mortandades masivas y obligaron el cierre forzoso de la actividad por causas ajenas a las profesionales. Así que le han remitido un escrito a todos los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados solicitando que intervengan para la aprobación y aplicación «inmediata de la exención de las cuotas de la Seguridad Social anunciada por el delegado del Gobierno en Galicia, con carácter retroactivo y garantizando el mantenimiento de los derechos de cotización». Y es que «el sector no puede esperar más. Cada semana sin ingresos y con la obligación de seguir pagando agrava una situación ya crítica», añaden.
Asimismo, Mulleres Salgadas advierte de que la falta de una respuesta efectiva e inmediata puede tener consecuencias «irreversibles no solo para las familias afectadas, sino también para la sostenibilidad de un sector estratégico en el litoral gallego».
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