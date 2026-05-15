Tras la mejor imagen de los fondos de la ría de Arousa

Es organizado por el club Pérez Sub de Vilagarcía junto con la Federación Galega de Submarinismo y se desarrollará durante todo el fin de semana en aguas de A Illa de Arousa y de Vilagarcía. El Campeonato Galego de Vídeo Submarino arrancó esta tarde de viernes con las grabaciones en tierra, en localizaciones de los dos municipios. En esta prueba participan los mejores cámaras gallegos, entre ellos Jorge Candán, nueve veces campeón de España y cuatro del Mundo, todo un referente del submarinismo que estará acompañado de Pilar Barros y Lino Enrique Fontán.

Este sábado, la actividad comenzará a las 10.00 horas con las grabaciones submarinas, que se van a realizar en las inmediaciones del faro de Punta Cabalo, en A Illa. La prueba constará de dos inmersiones de 100 minutos cada una como tiempo máximo estipulado, con un descanso entre inmersiones de 90 minutos aproximadamente. El lugar no ha sido elegido al azar, ya que las inmediaciones de Punta Cabalo permiten captar imágenes de la riqueza natural que ofrecen los fondos de la ría de Arousa.

Una vez finalizadas las grabaciones de mar, los participantes se trasladarán a las instalaciones del Concello de Vilagarcía en el Puerto, donde se encuentra la sede de Pérez Sub. Será en ese lugar donde se ponga en marcha la edición y posproducción de video, de 17.00 a 21.00 horas. En ella, los participantes mostrarán su destreza e imaginación para montar dos vídeos, uno de entre dos y cuatro minutos y otro de entre 45 y 60 segundos. Ninguna de las imágenes que elijan para uno de esos vídeos puede repetirse en el otro.

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En la jornada del domingo, a partir de las 9.00, será el momento del montaje de vídeo hasta las 14.00 horas, cuando se dará por concluido el certamen. Este campeonato es clasificatorio para el Campeonato de España de Videosub (Cevisub 2026) que se celebrará en La Palma, Islas Canarias, entre el 7 y el 13 de septiembre y a donde Galicia acudirá con tres equipos para luchar por el entorchado nacional