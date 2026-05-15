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La Audiencia de Pontevedra reserva tres días para el juicio de la operación antidroga 'Heroin Brown-Turcao-Vieirados'

En marzo hubo una vista preliminar contra un vecino de Vilanova y otro de Pontecesures

Uno de los detenidos en la operación de 2022.

Uno de los detenidos en la operación de 2022. / Iñaki Abella

Lucía Romero

Vilanova

La Sección Cuarta de la Audiencia de Pontevedra ha reservado tres días de la próxima semana para celebrar el juicio contra los acusados en la operación «Heroin Brown-Turcao-Vieirados».

A principios de marzo se celebró una audiencia preliminar contra un vecino de Vilanova y otro de Pontecesures por estos hechos.

La Fiscalía pide para cada uno una condena de nueve años de prisión y multas que suman más de 1 millón de euros.

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Tuvieron lugar en 2022 y le acusan de tener 96.000 euros en drogas para su distribución en la comarca de O Salnés.

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