La Audiencia de Pontevedra reserva tres días para el juicio de la operación antidroga 'Heroin Brown-Turcao-Vieirados'

La Sección Cuarta de la Audiencia de Pontevedra ha reservado tres días de la próxima semana para celebrar el juicio contra los acusados en la operación «Heroin Brown-Turcao-Vieirados».

A principios de marzo se celebró una audiencia preliminar contra un vecino de Vilanova y otro de Pontecesures por estos hechos.

La Fiscalía pide para cada uno una condena de nueve años de prisión y multas que suman más de 1 millón de euros.

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Tuvieron lugar en 2022 y le acusan de tener 96.000 euros en drogas para su distribución en la comarca de O Salnés.