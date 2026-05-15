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El actor Flako Estévez recibe el premio Son Dos Nosos del IES Asorey por su trayectoria

El instituto de Cambados también proyectó «San Simón», que le valió la nominación a mejor protagonista en los Mestre Mateo

Un momento del acto de entrega de los premios del IES Asorey de Cambados.

Un momento del acto de entrega de los premios del IES Asorey de Cambados.

Lucía Romero

Cambados

El IES Francisco Asorey ha entregado este año su premio Son dos Nosos al exalumno y actor Flako Estévez por «su trayectoria en el ámbito cultural y artístico». Además, durante esta semana del ciclo se proyectó uno de sus trabajos más recientes, en la película «San Simón». De hecho, su papel protagonista le valió la nominación a los Premios Mestre Mateo.

Durante su intervención, el intérprete habló de su experiencia personal y profesional y también respondió a las preguntas de estudiantes y profesores asistentes al acto de entrega. Desde el centro educativo recuerdan que esta iniciativa busca poner en valor referentes próximos para el alumnado y agradecieron la colaboración de todos los implicados para que esta nueva edición de Son dos Nosos fuera posible, incluyendo al director de la cinta, Miguel Ángel Delgado, que permitió acercar esta propuesta a la comunidad educativa.

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