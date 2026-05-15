Festival
Un guion ambientado en los parques de Carril gana el Curtas Mutantes
La propuesta titulada «A rañala!» está firmada por el guionista Adrián Nájera
R. A.
Tras recibir un total de 80 proyectos en su convocatoria inaugural, el concurso de guion del Curtas Festival del Imaginario ya tiene ganador. La propuesta titulada «A rañala!», firmada por el guionista Adrián Nájera, fue la seleccionada por un jurado de excepción compuesto por la directora Olga Osorio, el guionista y crítico Javier Trigales y el productor Raúl Cerezo.
Esta iniciativa, nacida de la colaboración entre el festival y la productora Producciones Mutantes, se consolida como una verdadera «puerta de entrada» a la industria profesional.
El ganador trata de una historia de rencor y horror sobrenatural protagonizada por una mariscadora con mucho carácter que, tras ser castigada en el «vivero maldito» de Carril, encuentra un siniestro artefacto. «Lo que comienza como una vengana mística para eliminar a sus compañeros acaba convirtiéndose en una espiral de ironía desplazada, demostrando que jugar con las fuerzas del mal nunca sale gratuitamente».
Adrián Nájera iniciará ahora un proceso de profesionalización de primer nivel antes de saltar al set de rodaje. El ganador recibirá un paquete de mentorías de lujo para pulir el proyecto y la obra resultante se estrenará en la 54 edición del Curtas.
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