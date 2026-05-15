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Las tallas reales vuelven a tomar la calle en Dena

La iniciativa, que promueve el orgullo corporal, contará con la participación de mujeres reales, incluyendo a Lucía Castro, ganadora de Miss MRS Galicia +50.

Una iniciativa anterior del establecimiento de Meaño.

Una iniciativa anterior del establecimiento de Meaño. / Iñaki Abella

Tino Hermida

Meaño

Mañana sábado, las tallas reales de lencería y baño aparcarán los clichés para volver a tomar la calle en Dena. Lo hará, por sexto año consecutivo, de mano de la firma meañesa Sensualtissé, que ofrecerá un desfile de ropa interior en tienda y calle. En él sus modelos no profesionales saldrán al exterior, en la Rúa Ponte Dena, para exhibirse y posar ante curiosos y transeúntes que quieran conocer el mundillo real de la ropa interior femenina, apartando prejuicios y ver la vida como auténtica que es.

Será a partir de las 17.00 horas, en un evento en el que «el cuerpo deja de ser un problema y vuelve a ser motivo de orgullo», declara Cristina Rey, que regenta la firma organizadora. «Lo nuestro no es un desfile, es una declaración en la que la belleza no se mide en centímetros sino en valentía», en defensa de los cuerpos reales. Durante más de dos horas se ofrecerán cuatro pases, dos de lencería y otros dos de baño, con mujeres reales, de edades, vivencias y tallas muy diferentes.

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El acto contará con Loli Triñanes, antigua modelo de la firma y actual participante en el programa «Bailamos» de la TVG. Junto a ella desfilará Lucía Castro, ganadora del certamen Miss MRS Galicia +50 que, tras superar problemas de salud y un accidente de tráfico, actualmente desfila con bastón. «Su participación -explica Cristina Rey- refleja una realidad poco visible en pasarela: la de mujeres que no encajan en los estándares tradicionales y que, aun así, deciden mostrarse». Amén de la ropa, se contará con música en directo, coctelería para el público congregado y un catering e tienda al final.

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