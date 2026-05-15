Cambados prepara la antigua cámara agraria para jóvenes con una reforma básica inicial

El Concello de Cambados va a acondicionar el local de la antigua cámara agraria que compró hace seis años para ofrecerlo como lugar de encuentro para los más jóvenes de la localidad. El propósito es que esté disponible después del verano, pero solo será un primer paso, pues ha incluido un proyecto de reforma integran en el Plan +Provincia de este año.

Ya se ha empezado con la solicitud de la conexión eléctrica a la compañía suministradora. Pero también se van a sustituir los cristales rotos de las ventanas y se va a pintar, además de realizar otras tareas menores.

El propósito es realizar una reforma básica para que esté decente para poder empezar a usarlo cuanto antes, teniendo en cuenta que la rehabilitación solicitada al programa de la Diputación de Pontevedra aún va a tardar pues, entre otras cosas, tendrán que salir a licitación.

Se tratará de un proyecto de mayor calado que también incluirá actuaciones en materia de accesibilidad con la creación de baños adaptados, entre otras cuestiones.

La Concellería de Mocidade, dirigida por Noelia Gómez Fabello, quiere contar con un local especialmente dirigido a los más jóvenes. De hecho, este ha sido uno de los destinos barajados desde que se compró este bajo, ubicado en el callejón de Río. Tiene unos 200 metros cuadrados de superficie y se adquirió por algo menos de 100.000 euros, empleando también fondos provinciales.

Reunión técnica

Por otra parte, la edila participó hace unos días en una reunión organizada por la Diputación de Pontevedra sobre recursos de la Unión Europea para jóvenes de la provincia.

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El objetivo era ayudar a las administraciones locales a ponerse al día en cuestiones como ayudas para formación profesional, estudios y voluntariados de las que irán dando cuenta y que también se podrán consultar en la oficina de la Omix