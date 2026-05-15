Comprado hace seis años
Cambados prepara la antigua cámara agraria para jóvenes con una reforma básica inicial
Presenta un proyecto de rehabilitación integral al Plan +Provincia de la Diputación
El Concello de Cambados va a acondicionar el local de la antigua cámara agraria que compró hace seis años para ofrecerlo como lugar de encuentro para los más jóvenes de la localidad. El propósito es que esté disponible después del verano, pero solo será un primer paso, pues ha incluido un proyecto de reforma integran en el Plan +Provincia de este año.
Ya se ha empezado con la solicitud de la conexión eléctrica a la compañía suministradora. Pero también se van a sustituir los cristales rotos de las ventanas y se va a pintar, además de realizar otras tareas menores.
El propósito es realizar una reforma básica para que esté decente para poder empezar a usarlo cuanto antes, teniendo en cuenta que la rehabilitación solicitada al programa de la Diputación de Pontevedra aún va a tardar pues, entre otras cosas, tendrán que salir a licitación.
Se tratará de un proyecto de mayor calado que también incluirá actuaciones en materia de accesibilidad con la creación de baños adaptados, entre otras cuestiones.
La Concellería de Mocidade, dirigida por Noelia Gómez Fabello, quiere contar con un local especialmente dirigido a los más jóvenes. De hecho, este ha sido uno de los destinos barajados desde que se compró este bajo, ubicado en el callejón de Río. Tiene unos 200 metros cuadrados de superficie y se adquirió por algo menos de 100.000 euros, empleando también fondos provinciales.
Reunión técnica
Por otra parte, la edila participó hace unos días en una reunión organizada por la Diputación de Pontevedra sobre recursos de la Unión Europea para jóvenes de la provincia.
El objetivo era ayudar a las administraciones locales a ponerse al día en cuestiones como ayudas para formación profesional, estudios y voluntariados de las que irán dando cuenta y que también se podrán consultar en la oficina de la Omix
Suscríbete para seguir leyendo
- Muere Constantino Rodiño, el alma del restaurante Casa Rodiño de Meaño a los 57 años
- Sin tren entre Vigo y Santiago a causa de un hombre subido a la catenaria, en Vilagarcía
- Comienza en Vilagarcía la construcción de un edificio de viviendas con piscina «infinity» y «chill out» orientados a la ría
- Herido grave el tripulante de una dorna arrollado por una embarcación rápida en O Grove
- El rey emérito almuerza empanada de chocos, tortilla y mero a la brasa en Meaño
- «El Corte Inglés de Cambados» busca nueva vida en grandes multinacionales
- A Illa de Arousa tendrá un camping privado para autocaravanas con capacidad de 80 vehículos
- Trasladan a Moaña un remolcador de 56 años abandonado en Vilagarcía