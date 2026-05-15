Arosa Bay: música que suena a brisa marina

La música de Arosa Bay tiene el poder de transportar al público a la suavidad de las noches de verano, de llevar a cualquier escenario el olor de la brisa marina... Arosa Bay nació en 2012 en Vilagarcía de Arousa, cuando un grupo de aficionados al acordeón se pusieron a las órdenes del histórico maestro Alfonso Galbán.

En sus orígenes ensayaban en un local de la iglesia parroquial de Santa Eulalia de Arealonga y, más tarde, en la propia casa de Galbán. Su primer concierto fue en octubre de 2013, en la iglesia parroquial de Pontecesures.

Pero lo que surgió sin más metas que disfrutar de un buen rato haciendo música en compañía de amigos fue creciendo hasta convertirse, década y media después, en un grupo muy apreciado allí donde va, con dos discos («Tal como suena», en 2015, y «Tu cuerpo bolero», 2017), publicados por la formación original de Arosa Bay, algunos de cuyos integrantes tomarían otro camino en 2018 para crear otro grupo.

Un concierto de Arosa Bay, en el auditorio de Vilagarcía. / FdV

Este domingo, 17 de mayo, estarán en Pontevedra, y darán un concierto con entrada libre en el atrio de la iglesia de la Virgen del Camino, a las 17.00 horas. Lo organiza la parroquia y forma parte de una jornada de confraternidad en la que también habrá una comida solidaria a favor de Cáritas.

La esencia de Arosa Bay son sus acordeones, pero su música se ha enriquecido con el paso del tiempo con los sonidos del bajo, las guitarras, la percusión, el timple... Y las voces, que se estrenaron cantando «Celoso». Voces que llevan en su interior todo el sentimiento y la evocación de las pasiones y los paisajes que recorren sus boleros, baladas y habaneras.

Tres de los integrantes del grupo, en el ensayo en la casa da cultura de Castroagudín. / Noe Parga

En la actualidad, Arosa Bay está formando por 11 músicos: Antonio Rodríguez, Manolo Vázquez, Antonio Gundín, Carlos Martínez (que vive en A Coruña y se desplaza todos los martes para ensayar a la casa da cultura de Castroagudín, en Vilagarcía), Kinso García, José Manuel Gómez, Tino Lagarón, Alfonso Rodríguez, Vicente Piñeiro, Seso Vilas y Juanjo Outes.

Músicos y amigos que jamás olvidarán a todos los que, desde 2012, pasaron en un momento u otro por Arosa Bay, como su primer director, Alfonso Galbán; Joaquín Rietz, que tuvo que dejar el grupo por enfermedad; o Manolo O Ferreiro y Jorge Andújar, ya desaparecidos.

Dos de los acordeonistas de Arosa Bay. / Noe Parga

Quizás no sea casualidad que uno de los temas más aplaudidos por el público sea precisamente «Los amigos», un vals con el que suelen concluir todos sus conciertos, y que los espectadores más avisados no dudan en pedir.

Este domingo, por tanto, hay una buena oportunidad en Pontevedra para escuchar de nuevo a Arosa Bay. Los que no se puedan desplazar no tendrán que esperar mucho para poder escucharlos en Vilagarcía, puesto que el 29 de mayo estarán en las fiestas patronales de Nosa Señora da Xunqueira. Un par de semanas después, el 13 de junio estarán en el Casino de A Coruña.

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En agosto, estarán otra vez al frente de la dirección técnica del exitoso festival de habaneras de Vilanova, y más pronto que tarde, el grupo sacará su tercer disco.