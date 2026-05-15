Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Carmen García, primera rectora de VigoPreacuerdo en el MetalSelectividad GaliciaDía das Letras Galegas: Begoña CaamañoPolicías infiltrados en el Puerto de VigoCrucero Norovirus
instagramlinkedin

Un año de movilización

La ANPA de Rubiáns acusa a la Xunta de «bloquear» el futuro del CEIP

Califican de «intolerable» que a las puertas de la matriculación no se sepa «en qué condiciones organizativas va a funcionar el centro».

Una de las protestas de la Anpa de Rubiáns.

Una de las protestas de la Anpa de Rubiáns. / Iñaki Abella

Lucía Romero

Vilagarcía

La ANPA de Rubiáns lamenta que tras un año de reivindicaciones, la Consellería de Educación no les haya ofrecido «ninguna respuesta clara ni definitiva» sobre la histórica demanda del cambio de horario para poder conciliar con el servicio de transporte escolar.

Pero sobre todo, le parece «intolerable» que, estando a las puertas del proceso de formalización de la matrícula, las familias «seguimos sin saber en qué condiciones organizativas va a funcionar el centro».

Lanzan una advertencia, «el tiempo se agotó», y le acusan de una «dejadez administrativa inaceptable».

La Xunta «no pueden seguir ignorando a las familias mientras un centro público pierde capacidad de atraer y mantener alumnado -pierde estudiantes- por no resolver un problema que lleva más de un año sobre la mesa», añaden, recordando la petición de soluciones, reuniones y propuestas.

Noticias relacionadas

Además de que esta situación, destacan, la «están sufriendo diariamente los niños, las familias y el profesorado, que ven con incerteza y la desatención institucional afectan directamente a la vida del centro».

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents