Un año de movilización
La ANPA de Rubiáns acusa a la Xunta de «bloquear» el futuro del CEIP
Califican de «intolerable» que a las puertas de la matriculación no se sepa «en qué condiciones organizativas va a funcionar el centro».
La ANPA de Rubiáns lamenta que tras un año de reivindicaciones, la Consellería de Educación no les haya ofrecido «ninguna respuesta clara ni definitiva» sobre la histórica demanda del cambio de horario para poder conciliar con el servicio de transporte escolar.
Pero sobre todo, le parece «intolerable» que, estando a las puertas del proceso de formalización de la matrícula, las familias «seguimos sin saber en qué condiciones organizativas va a funcionar el centro».
Lanzan una advertencia, «el tiempo se agotó», y le acusan de una «dejadez administrativa inaceptable».
La Xunta «no pueden seguir ignorando a las familias mientras un centro público pierde capacidad de atraer y mantener alumnado -pierde estudiantes- por no resolver un problema que lleva más de un año sobre la mesa», añaden, recordando la petición de soluciones, reuniones y propuestas.
Además de que esta situación, destacan, la «están sufriendo diariamente los niños, las familias y el profesorado, que ven con incerteza y la desatención institucional afectan directamente a la vida del centro».
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