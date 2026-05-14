Letras Galegas
Vilagarcía enaltece la cultura de lo propio
Cinco centros escolares de Vilagarcía celebraron un festival en el Auditorio para rendir homenaje a Begoña Caamaño y a las Letras Galegas. La cultura, en sus diferentes interpretaciones, fue asignatura común para muchos alumnos
La lengua gallega volvió ayer a encontrar en las aulas uno de sus mejores altavoces. El Concello de Vilagarcía organizó el II Festival escolar Letras Galegas 2026, una cita concebida para convertir la celebración cultural del 17 de mayo en una experiencia compartida entre centros educativos, alumnado y comunidad local. La jornada estuvo dedicada a Begoña Caamaño, la narradora y periodista a la que la Real Academia Galega dedica este año el Día das Letras Galegas.
El festival, impulsado a través del Servizo de Normalización Lingüística de la Concellería de Cultura y de la Concellería de Educación, contó con la participación del IES O Carril, CEIP A Escardia, IES Armando Cotarelo, Colegio Plurilingüe San Francisco y CEIP A Lomba. Cada centro llevó al escenario su propia forma de acercarse a la lengua y a la literatura gallega, con propuestas artísticas pensadas desde la creatividad del alumnado.
La música, la poesía, la dramatización, el teatro, los recitales y otras expresiones escénicas sirvieron para construir una celebración coral en torno al gallego. Más allá del carácter festivo, la iniciativa puso el acento en la importancia de mantener vivo el idioma en la escuela y de vincularlo a referentes culturales contemporáneos.
La figura de Begoña Caamaño sirvió como hilo conductor de una edición que quiso recordar su doble dimensión como escritora y periodista. Autora de novelas en las que reinterpretó mitos como la Odisea y el ciclo artúrico, Caamaño representa también un periodismo comprometido con la ciudadanía, la verdad y el uso de la lengua gallega.
Como gesto de agradecimiento, el alcalde entregó un lote de libros a cada uno de los centros participantes, reforzando así el vínculo entre lectura, educación y normalización lingüística.
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