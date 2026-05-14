The Crass arranca su gira nacional en Valga con un concierto gratuito de«power folk»

El Auditorio Municipal recibe este sábado, a partir de las 20.30 horas y con entrada gratuita, al grupo The Crass, que ofrecerá un concierto que promete ser una «festa rachada» liderada por Álvaro y Suso Costas, que esta semana estuvieron en la instalación municipal para presentar esta cita, que marcará el arranque de su gira nacional.

The Crass es, en palabras de sus fundadores, «una apuesta por el folk y la música de raíz pero adaptada a los tiempos y al público actual». Destacan, además, que la suya es una música «sin maquinillos, un folk manufacturado al instante, pero con el mismo poder que dan los aparatos que ahora están de moda».

«Power folk» es la definición que emplean para referirse a su repertorio, que recoge músicas de las diferentes naciones celtas (Bretaña, Escocia, Irlanda, Asturias y Galicia) para llevar a los espectadores a un viaje sonoro lleno de energía.

El de los hermanos Costas es un proyecto ya consolidado que se remonta a 2010, cuando se proclamaron ganadores del concurso Runas, para grupos emergentes, en el Festival Internacional do Mundo Celta de Ortigueira.

En el año 2011 publicaron «Crastañazo», un álbum con el que fueron nominados al mejor directo en los premios 40 Principales y después de unos años de maduraciones, ahora presentan su nuevo trabajo «Mushroom Problem», con el mismo concepto creativo pero con una puesta en escena renovada, «explosiva y moderna» en la que introducen nuevos instrumentos como el violín.

El músico y productor argentino Federico Welicki (al bajo), el baterista David Outumuro y el violinista Samuel Fernández acompañan Álvaro y Suso Costas sobre el escenario.

La gira Mushroom Problem Tour 26 recorrerá más de veinte localidades de toda España: las principales ciudades y villas gallegas, Burgos, Zaragoza, Victoria, Santander o el Festival Intercéltico de Avilés serán algunas de las paradas. El concejal de cultura, Pedro Calvo, participó en la presentación del espectáculo y animó a todos los valgueses a acercarse este sábado al auditorio para disfrutar «con este grupo puntero de la música celta en versión del siglo XXI».

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El edil señaló que esta actuación llega a Valga a través del programa +Música de la Diputación de Pontevedra. «Gracias a iniciativas como esta y a entidades como la Diputación, Ayuntamientos pequeños como el nuestro pueden contar con grupos de este nivel».