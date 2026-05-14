Tractores engalanados, gastronomía y mucha fiesta para celebrar San Isidro en Caleiro

Cada mes de mayo, la parroquia vilanovesa de Caleiro se engalana para celebrar las fiestas de San Isidro Labrador. Este año no será una excepción y el entorno de la iglesia románica se volverá a llenar de tractores cubiertos de motivos florales este sábado. Todos ellos recibirán un premio económico por parte de la organización que espera repetir el mismo número de vehículos que el pasado año. También está previsto que se realice un desfile de tractores de juguete para los más pequeños. Durante la fiesta también habrá reparto de chorizos, pan de maíz y vino tinto culminando la celebración por la noche con las orquestas Marbella y Unión y Fuerza.

Al día siguiente, en la mañana del domingo, la fiesta se trasladará al entorno de los molinos de Currás, que se encuentra tan solo a unos centenares de metros. Allí está previsto que se celebre la V Xuntanza en la que no faltarán también delicias gastronómicas como empanad, chorizos, pan de maíz y vino, totalmente gratis. Se trata de una fiesta vecinal que reúne a casi toda la parroquia en un entorno en el que se unen la tradición y la historia.