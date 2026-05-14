San Roque pone al día las citas para extracciones de sangre con el nuevo protocolo

A finales del pasado invierno, conseguir una cita para hacer una extracción de sangre en el centro de salud de San Roque obligaba a tomarlo con paciencia, puesto que la demora media desde que el paciente solicitaba la prueba hasta que lo pinchaban superaba en algunos casos el mes.

Esta situación ha cambiado completamente en las últimas semanas, hasta el extremo de que las personas que necesiten hacerse una analítica ahora podrán obtener su vez en un plazo máximo de 48 horas; en muchos casos, incluso pueden pincharse al día siguiente de solicitar la prueba.

Esto ha sido posible por el cambio de sistema de trabajo en el centro de salud de Vilagarcía de Arousa. Hasta hace unas semanas, las extracciones se realizaban todas en una sala común situada en la primera planta del edificio. Allí, pinchaban de manera ininterrumpida durante dos horas cuatro enfermeras. Y en muchos casos no daban abasto, y tenían que echarles una mano las compañeras que llegaban de los domicilios.

Sin embargo, desde el pasado 4 de mayo el equipo de Enfermería trabaja con un nuevo sistema, diseñado entre los técnicos del área sanitaria Pontevedra-O Salnés, la dirección de San Roque y el equipo de enfermeras, que coordina Ana Abal.

Los niños se pìnchan los martes y los jueves, en una sala de enfermería pediátrica

Con el nuevo protocolo, se prescinde de la sala común de extracciones, y cada enfermera pincha a sus pacientes en su propia consulta. El dispositivo se ha diseñado como un complejo rompecabezas para que las profesionales puedan atender esta nueva obligación sin que esto suponga desatender las demás.

De este modo, cada enfermera realiza extracciones tres días de cada semana (siempre a primera hora de la mañana), de modo que los lunes y los viernes hay ocho enfermeras realizando extracciones, y los martes, miércoles y jueves, entre 10 y 12. Los niños, por su parte, se pinchan en una sala de enfermería pediátrica los martes y los jueves.

Interior de la consulta de la coordinadora de enfermería de San Roque, ayer. / Noe Parga

Además, se han organizado los turnos para que siempre haya personas disponibles para bajar al área de urgencias o para realizar las visitas domiciliarias de primera hora.

Este es el sistema que ya se utiliza en la mayor parte de los centros de salud grandes, de modo que ha venido para quedarse. La coordinadora de Enfermería de San Roque, Ana Abal, considera que además de tener ventajas organizativas, es mejor para los pacientes.

Sin espera y menos colas

La primera es que la espera para conseguir cita para la extracción se ha reducido considerablemente. La demora de hasta un mes que se produjo a finales de invierno fue extraordinaria, acentuada en parte por las huelgas médicas de los últimos meses, que provocaron un atasco en la solicitud de pruebas y, en algunos casos, obligaron a repetirlas.

Sin embargo, aún en condiciones normales, el sistema actual permite realizar más extracciones a la semana (hasta 910 en condiciones óptimas y de máxima demanda, frente a las algo más de 700 del protocolo anterior) y, en consecuencia, los pacientes que tengan que pincharse tendrán que esperar menos por su cita.

De este modo, se han acabado las interminables colas de gente que se formaban algunos días sobre las 9 de la mañana en las inmediaciones de la antigua sala de extracciones, ya que ahora los pacientes se repartirán por las diferentes consultas de Enfermería existentes en el ambulatorio.

Durante las dos primeras semanas de descentralización del sistema, lo que más urgía era poner al día la agenda, y vaciar la lista de espera, de modo que los pacientes fueron derivados en muchos casos a enfermeras que no eran la de su tarjeta sanitaria. En lo sucesivo, sin embargo, lo que se pretende es que cada persona se pinche con su enfermera.

Es importante que los pacientes sean puntuales, ya que llegar más tarde de las 9.50 horas retrasa el envío de las muestras a Pontevedra

El cambio generó los primeros días cierto desconcierto entre los pacientes, que llegaban a la sala antigua y la encontraban vacía. Otro problema que se están encontrando algunas enfermeras es que hay pacientes que llegan tarde a sus citas, y esto retrasa el envío de todas las muestras a Pontevedra, que tiene que estar listo sobre las 10 de la mañana. Por este motivo, la última cita que se da para extracciones es a las 9.50 horas, pero algunas personas están llegando más tarde.

Con el nuevo sistema hay que extraer un tique en la máquina expendedora de citas, como ya se hace desde hace años cuando se acude a una cita programada con el médico o la enfermera. Sin embargo, también hay la posibilidad de descargar directamente el tique en el teléfono móvil, sin necesidad de pasar por la máquina.

Para poder hacerlo desde el teléfono hay que tener la localización activada, ya que solo funciona cuando el paciente está en el centro de salud, y el tique digital se obtiene a través de la aplicación del Sergas.

Nuevas dependencias

El cambio de sistema de trabajo para las extracciones ha sido posible también gracias a la adquisición por parte de la gerencia del área sanitaria de unas nuevas mesas de trabajo para las enfermeras, pues las anteriores eran demasiado anchas, y eso dificultaba un poco la tarea de recoger la sangre a algunos pacientes.

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En cuanto a la sala común, que ahora ha quedado vacía, se va a reconvertir en una nueva consulta médica, y también se habilitará un local donde se recogerán, a una hora determinada de la mañana, pruebas como las de orina, heces o saliva, para aquellos pacientes que deban entregarlas sin necesidad de hacerse una analítica de sangre. Se estima que, de media, en el centro de salud de San Roque se realizan unas 170 extracciones de sangre al día.