Ribadumia da la bienvenida a los mejores clubes del mundo

El Arousa Fútbol 7 presentó en el Auditorio de Ribadumia una nueva edición de un torneo que volverá a convertir las instalaciones de A Senra en uno de los grandes escaparates del fútbol alevín internacional. La cita, que se celebrará del 22 al 24 de mayo, alcanza su 29ª edición y mantiene su sede en el Concello de Ribadumia, donde se disputa desde 2019.

El director del torneo, Alberto Diz, destacó el nivel de un cartel compuesto por 20 equipos, con cinco nacionalidades y la presencia de seis campeones de Europa. Participarán FC Porto, Manchester United, Valencia, Compostela, Quirinal, Espanyol, Inter de Milán, Sporting de Braga, Celta, Pabellón de Ourense, FC Barcelona, Benfica, Betis, Vissel Kobe, Ourense CF, Sporting de Lisboa, Real Madrid, Athletic Club, Deportivo de A Coruña y Val Miñor.

Una de las grandes novedades será el debut del Manchester United. Diz subrayó la relevancia de que «una de las instituciones deportivas más prestigiosas del mundo» haya elegido Ribadumia, recordando que el club inglés apenas sale de Inglaterra dos veces al año. También regresará el Inter de Milán, tres veces campeón del torneo, mientras que el Vissel Kobe supondrá otro de los grandes atractivos internacionales. El club japonés, uno de los más potentes de su país y donde terminó su carrera Andrés Iniesta, llegará a Galicia el próximo lunes.

La presentación reunió a representantes institucionales y deportivos como Pablo Tojeiro, de New Balance; Borja Portas, de la cantera del Celta; José Manuel Fernández, vicepresidente de la Federación Galega; Agustín Reguera, delegado territorial de la Xunta; Javier Tourís, diputado provincial de Deportes; y el alcalde de Ribadumia, David Castro.

Castro destacó que el Arousa Fútbol 7 es «uno de los eventos deportivos más atractivos del Concello» y puso el acento en su capacidad para traspasar fronteras y desestacionalizar el turismo deportivo. Las autoridades coincidieron en remarcar el impacto turístico, social y deportivo de una cita que culminará diez días de actividad en Ribadumia.

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El colofón llegará el domingo a las 12.00 horas con la final y la presencia como padrino de Fabio Silva, actual futbolista del Borussia Dortmund y máximo goleador del torneo en 2014 con el FC Porto. Su presencia cerrará un círculo simbólico, ya que los protagonistas de esta edición son precisamente niños nacidos en 2014.