La regata Almirante Rodríguez-Toubes alcanza sus 30 años de vida

El salón noble del Real Club de Regatas Galicia acogió este jueves la presentación de la XXX Regata Trofeo Almirante Rodríguez-Toubes de Cruceros, una de las grandes clásicas del calendario gallego de vela. La prueba se celebrará este fin de semana, 16 y 17 de mayo, y volverá a ser puntuable para la Copa Galicia de Cruceros de Clubes de la Real Federación Gallega de Vela.

La regata está organizada por el Real Club de Regatas Galicia y la Comisión Naval de Regatas de la Escuela Naval Militar de Marín, dos entidades que cumplen ya 30 años de colaboración en torno a una cita plenamente consolidada. El presidente del club vilagarciano, Wenceslao González-Garra, ejerció de anfitrión en un acto en el que estuvo acompañado por el comandante-director de la Escuela Naval Militar, Tomás Clavijo Rey-Stolle.

González-Garra agradeció el respaldo de instituciones, patrocinadores y medios de comunicación, y destacó el valor de tres décadas de trabajo conjunto con la Escuela Naval. Como reconocimiento, hizo entrega de una placa conmemorativa al comandante-director. Clavijo, por su parte, subrayó la importancia de mantener viva una colaboración que ha sido posible gracias al esfuerzo de quienes la impulsaron durante estos treinta años.

También intervino Eduardo Rodríguez-Toubes, vocal del Real Club de Regatas Galicia y representante de la familia del almirante que da nombre al trofeo, quien puso en valor la continuidad de una prueba que alcanza una edición especialmente simbólica.

En el plano deportivo, la competición contará por el momento con 25 embarcaciones inscritas en representación de 11 clubes, aunque la organización confía en acercarse a la treintena al permanecer abierto el plazo de inscripción. La primera etapa se disputará el sábado, a partir de las 11.30 horas, con salida en las inmediaciones de la Escuela Naval Militar de Marín y llegada en las cercanías de los muelles deportivos de Vilagarcía, tras un recorrido de unas 25,5 millas por la costa más próxima a A Lanzada. El domingo, desde las 11.00 horas, se completará el recorrido inverso entre Vilagarcía y Marín.

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La flota presenta un alto nivel competitivo, con barcos como el TP52 Corsario Thunder, el Sara 3.0, el Orión, el Seika, el Bonaventure, el Ozosana, el Ziralla Primero, el Daikiri o los Regulus de la Comisión Naval de Regatas.