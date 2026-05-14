Letras Galegas en Arousa
La ofrenda floral y la Banda de Castrelo dan continuidad al «Mes das Letras» de Cambados
La formación ofrecerá el domingo un repertorio centrado en la música y la identidad gallegas y pensado para todos los públicos
Cambados sigue celebrando el Mes das Letras y hoy tendrá lugar la tradicional ofrenda floral institucional y con los centros educativos. Será a las 11.00 horas en A Calzada. El programa especial organizado por la Concellería de Cultura para conmemorar esta efeméride continuará en los próximos días y la siguiente cita es el domingo y con la Banda de Castrelo.
El concierto tendrá lugar a las 12.30 horas en el auditorio de A Xuventude. Se trata de una actuación que ya es toda una tradición en la capital del albariño.
La prestigiosa formación explica que, bajo la batuta del director Nicolás Portas, la banda ofrecerá un programa especialmente diseñado para esta celebración de las Letras Galegas, con un repertorio «centrado en la música y la identidad gallegas y pensado para todos los públicos».
«Con esta actuación, la Banda de Música de Castrelo reafirma su compromiso con la difusión de la música de banda y con la promoción de la cultura gallega, participando activamente en una del as citas culturales más destacadas de estas fechas».
El «Mes das Letras», preparado por el departamento dirigido por el concejal Liso González seguirá la semana siguiente con charlras, presentaciones, teatro y conferencias.
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