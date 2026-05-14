O Salnés pierde al solidario maestro campanero de Cobas

La parroquia de Santa Cristina de Cobas, en Meaño, perdió este miércoles a su campanero.

Benito Blanco Pérez, conocido como «O páxaro», falleció a los 68 años y su pérdida también se siente en Ribadumia, donde era voluntario de Protección Civil desde hacía más de una década.

De hecho, sus compañeros se vestirán el uniforme para portar su ferétro en el funeral que tendrá lugar mañana en su iglesia, de la que también era su «querido sacristán», escribía el párroco Edgar Emir Méndez, que lo calificó como «gran persona» y «un amigo valiente, luchador y comprometido con su parroquia», deseando que «su legado de valentía, amistad, servicio y amor por la Iglesia» perviva.

Además de en lo personal, los campaneros gallegos también lamentaron la muerte de un compañero, porque «la pérdida de un campanero es perder también su saber, sus mañas con los badajos y quizás algún toque olvidado, pero que podría perdurar en su memoria», escribieron en su perfil Sinos de Bronce.

Blanco Pérez deja esposa, tres hijos y cuatro nietos, que están recibiendo muestras de cariño de la comunidad.

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Su cuerpo se vela en el tanatorio de Ribadumia y el funeral tendrá lugar a las 16.30 horas de mañana viernes en Santa Cristina de Cobas.