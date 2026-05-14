O Grove reedita su historia con una nueva visión teatral de O Meco, su señor feudal

El Concello de O Grove se dispone a vivir un auténtico acontecimiento social y cultural. Quizás uno de los más destacados de los últimos años. Se trata del estreno de «O Meco. Unha lenda viva», una producción teatral y musical que recupera una de las leyendas más emblemáticas de la identidad grovense, la del señor feudal ajusticiado por el pueblo, y que además aprovecha para reivindicar el teatro en gallego, la recuperación del patrimonio inmaterial y la creación cultural de base comunitaria.

Este nuevo espectáculo, impulsado por la Asociación Cultural Enxebre, en estrecha colaboración con la Banda de Música do Grove, llega a las tablas del Auditorio Municipal de Monte da Vila tanto mañana (apenas queda un puñado de entradas a la venta), el sábado (con el aforo completo desde hace días) y el domingo, cuando también podría llenarse la sala.

Es indudable la enorme expectación generada por esta propuesta que, como bien saben los mecos, es mucho más que una obra de teatro. Se trata, en realidad, de un ejercicio de memoria colectiva y una reivindicación contemporánea de la identidad cultural de O Grove, tal y como explican desde la agrupación teatral que dirige Jacobo Otero Garrido.

En cierto modo, se trata también de recuperar la memoria colectiva y transmitirla a las nuevas generaciones, para que nunca se olvide esa historia del señor feudal que constituye uno de los pasajes más representativos de la tradición popular del municipio.

Todo ello se logra combinando memoria histórica, patrimonio cultural y una ambiciosa puesta en escena contemporánea con la que recuperar la figura del Meco, cuya leyenda ya había sido documentada en el siglo XVIII por Frei Martín Sarmiento y llevada posteriormente al teatro por el escritor grovense Francisco Franco Calvete, en la obra titulada «O señor feudal ou: Quen matou o Meco?», con música original de José Besada y Juan Fernández.

Reseñan desde Enxebre que diversos estudios consideran aquella pieza una de las primeras zarzuelas escritas en lengua gallega, así como una de las mejores herramientas para aludir tanto al símbolo histórico de abuso de poder que fue el Meco como a la resistencia popular ejercida por el pueblo O Grove.

Elementos ahora nuevamente de máxima actualidad con la nueva representación preparada por la citada entidad a partir de «un intenso proceso de investigación histórica y revisión documental que permitió contextualizar la obra original y trasladarla al presente desde una mirada escénica renovada».

Un trabajo este de «O Meco. Unha lenda viva», que también ha permitido «recuperar fragmentos y contenidos que en su momento habían sido objeto de censura, devolviendo a la obra su dimensión crítica, social y simbólica».

Para mayor esplendor de la obra, en su puesta en escena participa la Banda de Música do Grove, dando como resultado una fusión de experiencias inédita que convierte esta propuesta en «una producción de gran formato dentro del panorama cultural gallego».

Y es que la interpretación teatral se combina a la perfección con la música en directo, una escenografía transformable, iluminación dramática y notables recursos audiovisuales en torno a un plantel formado por actores y alrededor de sesenta músicos, reforzando así el «carácter colectivo y comunitario de la representación».

Una propuesta, asimismo, que incorpora una mirada social y de género, poniendo en valor el papel de las mujeres del mar dentro de la memoria colectiva de O Grove.

Entre los colaboradores que hacen posible este acontecimiento hay que citar al Concello de O Grove y la productora audiovisual MardeFondo, encargada de realizar un documental sobre el proceso creativo y el valor patrimonial de la obra.

Pero también a la Galería Besada, que acoge una programación paralela compuesta por exposiciones, actividades divulgativas y encuentros vinculados a la memoria cultural del Meco y a la identidad grovense.