Mantienen la condena de seis meses de prisión a un conductor sin carné multirreincidente

Seis meses y quince días de prisión como responsable de un delito contra la seguridad vial en modalidad de conducción sin permiso, una condena en la que concurre el agravante de reincidencia. Esa es la pena que un vecino de Vilanova de Arousa recurrió ante la Audiencia Provincial y que, ahora, esta acaba de ratificar. El vilanovés argumentaba en su recurso que existía un error en la valoración de la prueba, reclamando que se anulase la pena de seis meses a la que había sido condenado.

La Audiencia Provincial no lo ve así. En primer lugar, porque el apelante reconoció expresamente que conducía tras haber sido privado de todos los puntos del carné, algo de lo que era plenamente consciente. «En el recurso hace referencia a que no tenía conciencia plena de estar cometiendo un delito, pero de todos es sabido que se trata de un delito tipificado, baste que el dolo abarque los dos elementos que reconoció el acusado sin que sea necesario ningún otro ánimo adicional para cometerlo», explica la sentencia. En segundo lugar, entiende el tribunal que no existe ningún supuesto argumental que ponga en dura las pruebas.

Por último, El tribunal entiende que está plenamente justificada la reincidencia en la pena de seis meses, ya que «constan tres condenas anteriores a esta por idéntico delito, por lo que está plenamente justificado que se recurra a la pena superior».

Noticias relacionadas

Los hechos por los que fue juzgado el vilanovés se remontan a las 21.30 horas del 16 de junio de 2023, cuando el acusado circulaba por el camino de Carballa de Vilanova de Arousa en su coche. Lo hacía a una velocidad inadecuada para la vía y con el carné de conducir retirado desde hacía tres años, cuando colisionó frontalmente con otro vehículo que circulaba en dirección contraria, provocando heridas a su conductor y la declaración de «siniestro total» para el coche. Los agentes de la Guardia Civil que actuaron en el lugar fueron los que descubrieron la reincidencia del individuo, que acabó en el Tribunal de Instancia Plaza 1 de Pontevedra en un juicio rápido, siendo condenado a más de seis meses.