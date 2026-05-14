Un joven pierde un examen en Vilagarcía por un conductor dormido al volante que colisionó contra un coche aparcado

Un joven de la zona de Os Anxos, en Trabanca Sardiñeira, llegó este jueves tarde a un examen por culpa de un hombre que se quedó dormido al volante después de colisionar contra un coche aparcado y obstaculizar la vía.

La Policía Local de Vilagarcía de Arousa recibió el aviso poco antes de las ocho de la mañana. El estudiante les llamó preocupado, porque por culpa del coche accidentado no podía salir y llegaba tarde al examen.

En efecto, al llegar los agentes vieron un Fiat Punto con matrícula portuguesa apoyado contra un Mercedes correctamente aparcado. En su interior, había un hombre dormido.

Supuestamente, el hombre entró en la calle y al llegar al antiguo paso a nivel se encontró la calle cerrada. En ese momento, bien al maniobrar o al quedarse dormido, su coche se le fue hacia atrás y quedó apoyado sobre el Mercedes aparcado.

Cuando los policías quisieron despertar al conductor, este se despertó pero les ignoró, girándose hacia otro lado y echándose a dormir nuevamente.

Finalmente, los policías lograron despertarle y al pedirle la documentación, el conductor les respondió que la tenía en casa y les señaló la puerta de una vivienda cercana, sacando unas llaves de su bolsillo.

No obstante, las llaves no se correspondían con la puerta señalada y parecían ser de un establecimiento hotelero. Se le practicó la prueba de alcoholemia al conductor, y dio positivo, por lo que al no aportar domicilio conocido, se procedió a su detención.

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Posteriormente, la Policía Local pudo saber que el investigado estaba pernoctando en Catoira, a donde supuestamente se dirigía con el coche cuando quedó dormido. El joven, por su parte, deberá reclamar ahora la repetición del examen por causa justificada, para lo cual, en caso de ser necesario, contará con la colaboración de la Policía Local.