La inclusión encuentra en Vilagarcía el sitio de su recreo

Hay competiciones que se miden en marcas, en tiempos o en distancias. Y hay otras en las que el verdadero resultado está en cada gesto, en cada aplauso y en cada abrazo compartido. Vilagarcía vivió en la mañana de este miércoles una de esas jornadas en las que el deporte trasciende el marcador para convertirse en una celebración colectiva. El estadio de Fontecarmoa acogió la trigésima edición del Campeonato Gallego de atletismo adaptado, una cita que volvió a situar a la ciudad como capital de la inclusión.

Más de 300 personas procedentes de 23 asociaciones de toda Galicia participaron en una jornada que reunió a deportistas, jueces, voluntarios, técnicos y organización en torno a una misma idea: demostrar que el atletismo también es un espacio de encuentro, superación y convivencia. La Federación Galega de Deporte Adaptado y la Fundación de Deportes fueron los principales promotores de un evento que llenó Fontecarmoa de actividad desde primera hora de la mañana.

El atletismo, en sus diferentes modalidades adaptadas, fue el nexo de unión de una cita que ofreció pruebas de lanzamiento de peso, salto y carreras sobre distintas distancias. Cada participante encontró su lugar en la pista o en las zonas de competición, acompañado siempre por el apoyo de los voluntarios y por el aliento de quienes siguieron cada prueba desde la grada o a pie de tartán.

La convivencia fue un estímulo más en una mañana muy especial. / Noe Parga

El campeonato tuvo el formato de una competición, pero el ambiente fue el de una auténtica fiesta. La ilusión con la que se afrontó cada salida, cada lanzamiento o cada intento de salto convirtió la mañana en una demostración de capacidades. En Fontecarmoa no solo se compitió: se compartió. Y esa convivencia fue, precisamente, uno de los grandes valores de una cita que mantiene intacta su fuerza después de treinta ediciones.

La respuesta de las asociaciones volvió a confirmar la importancia de este campeonato dentro del calendario gallego del deporte adaptado. La presencia de entidades llegadas de distintos puntos de la comunidad permitió que Vilagarcía se transformase durante unas horas en un punto de encuentro para deportistas que encontraron en el atletismo una forma de expresarse, disfrutar y sentirse protagonistas.

La organización, jueces y voluntarios contribuyeron a que la jornada se desarrollase en un clima de cercanía y entusiasmo. Su trabajo permitió que cada prueba se viviese con orden, pero también con la sensibilidad que exige un evento de estas características. «El deporte adaptado ha vuelto a tener a Vilagarcía como capital de la inclusión», fue la sensación compartida en una mañana en la que Fontecarmoa volvió a demostrar su capacidad para acoger grandes citas deportivas y sociales.

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Treinta ediciones después, el Campeonato Gallego de atletismo adaptado conserva intacto su sentido. No se trata solo de correr, saltar o lanzar. Se trata de abrir espacios, de hacer visible el talento y de recordar que el deporte alcanza su mejor versión cuando incluye a todos. En Vilagarcía, cada gesto tuvo valor de victoria.