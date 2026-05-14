Huelga del metal y ERE en Nestlé movilizan a cientos de trabajadores en Arousa

Cientos de trabajadores se han movilizado este jueves en el Ullán debido a la huelga del metal y al conflicto laboral de Nestlé, donde la multinacional ha presentado un expediente de regulación de empleo (ERE) para 27 personas.

En el primer caso, el sindicato CIG reunió a cientos de personas en una manifestación que recorrió durante dos horas buena parte de la recta de Campaña (Valga), zona en la que se encuentran algunas de las empresas más importantes del sector en Arousa, como Urovesa o Extrugasa, tanto por número de trabajadores como por la representatividad que tienen algunos sus dueños en la patronal del sector.

La manifestación salió de la recta de Campaña y se dirigió hacia Pontecesures, dando vuelta en el cruce con la carretera nacional 640. La marcha obligó a la Guardia Civil de Tráfico ha dirigir un operativo de tráfico especial, ya que al tratarse de la carretera de Vilagarcía a Santiago soporta una alta densidad de circulación.

La práctica totalidad de industrias y de comercios asociados de Arousa permanecieron cerrados

Anxo Lúa, de la CIG, aseguró que una vez más el seguimiento de la huelga fue «masivo» en O Salnés y Ullán, al constatarse el cierre de la práctica totalidad de la industria, así como de la mayoría del comercio asociado al metal.

En su opinión, este amplio seguimiento en el tercer día del paro demuestra, «que el sector está demandando una mejora de sus condiciones laborales que son muy necesarias», y confía en que la patronal tenga esto muy presente en la reunión que se ha convocado para primera hora de este viernes.

Nestlé

Mientras, en Pontecesures, el sindicato Comisiones Obreras realizó una concentración de dos horas a las puertas de la fábrica de Nestlé, en Pontecesures. La empresa alimentaria está preparando un expediente de regulación de empleo que afectará a todas sus factorías españolas, y que en el caso de Pontecesures supondría el despido de 27 personas, lo que significa un 14 por ciento del personal.

Concentración en protesta por el ERE de Nestlé. / Iñaki Abella

La concentración fue de 13.00 a 15.00 horas, y este jueves se repetirá a la misma hora. Los actos de protesta por el ERE continúan el sábado, con una manifestación que saldrá a las 12 del mediodía desde la plaza de Pontevedra, en el centro de Pontecesures, y que terminará frente a la fábrica.

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La plantilla afectada está recibiendo estos días diversas muestras de apoyo. El miércoles estuvo con ellos la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, y en las últimas horas el Bloque Nacionalista Galego de Valga emitió un comunicado en el que tilda de «incomprensible e injustificada» la medida de despidos, porque la compañía tuvo beneficios en 2025 y en Pontecesures se produce la totalidad de la leche condensada de Nestlé.