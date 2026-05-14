El Hospital do Salnés cumple 25 años con una mirada al pasado y retos de futuro

El gerente del área sanitaria, José Flores, lo dejó claro. «A este hospital le queda pequeño el nombre de comarcal, es un gran hospital formado por grandes personas». La suya fue una de las primeras intervenciones del acto celebrado en la tarde de este jueves en el Auditorio municipal de Vilagarcía de Arousa, con motivo del 25 aniversario del Hospital do Salnés.

Un acto que reunió a profesionales del centro sanitario, a vecinos, alcaldes y concejales de la comarca, y que estuvo presidido por Alfonso Rueda, presidente de la Xunta de Galicia. El titular del gobierno autonómico reivindicó el papel fundamental de los hospitales comarcales como garantes de la «proximidad y la excelencia» en la actividad asistencial.

También puso en valor el crecimiento exponencial del centro, que pasó de contar con 14 especialidades y 187 profesionales en sus inicios en el año 2001 a ofrecer cerca de 20 especialidades y contar con un cuadro de personal de casi 500 trabajadores en la actualidad. Todo para atender a una población de 75.000 personas de seis municipios, cifra que se incrementa notablemente durante los meses de verano. De hecho, en este cuarto de siglo, el centro superó el millón de urgencias y los 1,8 millones de consultas externas.

Como ejemplo de esa «proximidad y accesibilidad» que caracterizan al hospital, Rueda hizo especial hincapié en la incorporación de servicios clave como la oncología médica en el año 2020, lo que permite que los pacientes reciban tratamientos complejos sin necesidad de desplazarse a Pontevedra o Vigo.

Público asistente a la presentación. | IÑAKI ABELLA

El acto, presentado por la directora de Enfermería del área sanitaria Pontevedra-O Salnés, Concepción Abellás, y Salvador Mariño-Ageitos, que fue el primer residente médico del Hospital, contó con traducción simultánea a lengua de signos y se celebró en la sala principal del Auditorio, que estaba decorada con un gran mural con el lema «A túa saúde, a nosa historia» y la ilustración de la icónica fachada del Hospital, con su gran ojo acristalado y las rocas del pasillo exterior.

Los presentadores fueron dando el paso a los diferentes ponentes, como Javier Cobas, actual director del hospital madrileño de La Paz y que fue director médico del Hospital do Salnés hasta 2002, quien destacó la «enorme visibilidad» que tiene el Hospital arousano incluso fuera de Galicia, gracias a algunas de sus especialidades, como la de Urgencias, que dirige Tato Vázquez, presidente de la Sociedad Española de Medicina de Urgencias. También habló Rosa María Parcero, responsable en sus orígenes de otra de las especialidades médicas que más fama han dado al hospital arousano, como son la de maternidad y atención a la infancia.

Alfonso Rueda, a la derecha, saluda al gerente del área sanitaria, José Flores, el alcalde de Vilagarcía, Alberto Varela, y el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño. / Iñaki Abella

En su discurso, muy emotivo, recordó los primeros días en el Hospital, cuando todavía estaba cerrado al público, «e íbamos al almacén recoger el material de las consultas como quien va a al Ikea», y la camaradería del personal, que se reunía a comer en el hotel Ciprés porque todavía no funcionaba la cafetería.

Por su parte, el alcalde de Vilagarcía de Arousa, Alberto Varela, tuvo palabras de recuerdo para la Comisión Pro-Hospital, un grupo de vecinos que plantearon por primera vez la necesidad de crear un centro de estas características en O Salnés en los años 80. «Algunos de sus promotores ya no están entre nosotros, pero su legado es un centro del que disfrutan sus hijos y nietos. Entonces, el Sergas estaba aún en pañales. Todos sabemos que la administración, cuando se pone en modo elefante, es mucho elefante de Dios, pero lo cierto es que, al final, aquel clamor ciudadano dio sus frutos y logró que, por encima de rivalidades locales y discrepancias partidistas, se impusiera ese sentidiño al que el presidente de la Xunta se refiere cada vez que puede».

Varela apeló asimismo a la «altura de miras» y a la colaboración institucional en materia de salud, que en el caso de Vilagarcía se traducirá próximamente en la apertura del nuevo centro de salud de la avenida da Mariña.

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Al término del acto, los asistentes contemplaron una exposición fotográfica en la que se resumen tanto la evolución arquitectónica desde 2001 del Hospital como algunos de sus hitos más importantes.