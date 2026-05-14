Horsal se alía con otras sociedades de España para lanzar la marca «Producto Cooperativo»

Horsal se ha aliado con otras organizaciones de España para lanzar la marca «Producto Cooperativo» que busca poner en valor un modelo que genera riqueza en el territorio donde se asienta y que ofrece productos directos de «calidad y sostenibles». De hecho, su lema es «Sabor auténtico del campo».

El gerente de la sociedad ubicada en Cambados, Fernando Veiga, explica que la idea surge de la organización Cooperativas Agro-alimentarias de España a la que pertenecen y que llevaba tiempo madurándose, hasta que el año pasado recibió el impulso definitivo.

En resumidas cuentas se trata de una marca paraguas para que el «consumidor pueda identificar que se trata de un producto de cooperativa, con el valor que ello conlleva». Funciona de manera similar a una contraetiqueta, pues es indicativa de una serie de garantías y atributos. En el caso de la cooperativa de O Salnés, que es la mayor hortícola de Galicia, ya luce en productos estrella como el pimiento de Padrón. Y es que una parte muy importante de sus producciones se comercializan a granel, además de tener elaboraciones de cuarta gama, como es la ensalada lista para consumir que preparan para una importante cadena de supermercados.

Veiga detalla que se trata de difundir los valores positivos que ofrece este modelo, empezando por la creación de riqueza en el ámbito rural, pero «también como organización, cogobernanza y en cuanto al propio producto y la triple sostenibilidad, social económica y medioambiental».

Así, busca transmitir que este tipo de productos son ejemplo de un compromiso con el entorno, pues no hay deslocalización, además de que se trata de productos de proximidad, no habiendo grandes distancias de transporte. También la mejora de la calidad de vida de un territorio con una actividad económica de la que viven 174.000 familias enEspaña que, en el caso de la firma ubicada en Vilariño, supone el trabajo de casi un centenar de cooperativistas hoy en activo.

La intención es que el consumidor pueda identificar unos productos que llevan aparejados estos valores y que son sinónimo de «fresco y natural», además de cumplir los «más estrictos requisitos nacionales y europeos en materia de seguridad alimentaria, respeto al medio ambiente y bienestar animal». Y es que además de Horsal hay otras 34 cooperativas que ya lucen el sello «Producto Cooperativo» incluyendo también quesos, vino, fruta...

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Horsal tiene 41 años de vida y actualmente trabaja todo tipo de hortalizas y verduras, desde lechuga hasta puerros, berzas, tomates, judías... De hecho, ahora mismo están arrancando lo más fuerte de la campaña, que se desarrollará hasta octubre. Recientemente, han introducido el aguacate y según el gerente está dando buenos resultados. De hecho, este año han obtenido una cosecha de 54.000 kilos tras las veinte toneladas de la anterior y «estamos muy satisfechos y también estamos aprendiendo mucho», indica sobre un cultivo nuevo para muchos, pero al que se han lanzado desde socios históricos hasta otros nuevos, logrando un repunte en la cifra de cooperativistas en activo.