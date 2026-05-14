El futuro del golf en España, a debate en Cambados y O Grove

La Asociación Española de Campos de Golf (AECG), que agrupa a más de 200 campos de golf en todo el territorio nacional, celebrará entre los días 27 y 29 su VII Encuentro Empresarial y la asamblea de socios, con presencia de propietarios y directivos de este tipo de terrenos de juego llegados de todo el país.

El objetivo no es otro que analizar los principales desafíos y oportunidades del sector. Para ello, los organizadores han elaborado un extenso programa a desarrollar tanto en el emblemático Eurostars Gran Hotel La Toja como en el campo de golf de la isla grovense de A Toxa y la bodega cambadesa Martín Códax, donde el día 28 se celebrará un encuentro de trabajo con el lema «10 años trabajando al servicio del golf español», relacionado con el décimo aniversario de la AECG.

En el mismo está previsto debatir sobre «La automatización en la maquinaria de los campos de golf», con participación de empresas como Riversa, Green Mowers, John Deere, Kress y Husqvarna y la intención de analizar el impacto de la innovación tecnológica en la gestión diaria y la eficiencia operativa de los campos.

Las instalaciones del Real Club de Golf La Toja. / M. Méndez

No faltará el debate sobre la recogida y el análisis de datos que «pueden mejorar la experiencia del jugador, la toma de decisiones y la sostenibilidad de la gestión agronómica», al abrigo de la ponencia titulada «Data Collection and the Golfer Experience», impulsada por The R&A Sustainable Agronomy Service.

A su vez, intervendrán diversos profesionales de medios de comunicación, responsables de comunicación de la AECG y la Real Federación Española de Golf y Eduardo Dávila Miura, que aportará una visión estratégica desde el ámbito empresarial y personal.

Tras las ponencias del jueves, arropadas por la Real Federación Española de Golf, la Federación Gallega de Golf y la Diputación de Pontevedra, los asistentes disfrutarán de una cata de vinos gallegos y almuerzo en Martín Códax, además de un paseo en catamarán por la ría.

Golfistas en la isla grovense. / M. Méndez

Al margen de la cita en Martín Códax, que incluye una sesión en la que participarán los distintos presidentes que han liderado la asociación desde su fundación, hay que destacar que el día 27 va a celebrarse en el Real Club de Golf La Toja el tradicional torneo de golf, seguido de una cena-cóctel de bienvenida y entrega de premios en el Beach Club.

También en la isla, pero el día 29, el Eurostars Gran Hotel La Toja será el escenario de la asamblea general, completando así un programa que, por tercer año consecutivo, está patrocinado por Galpe-Reale Seguros.

En definitiva, que la Asociación Española de Campos de Golf, creada en 2015 para defender y promover los intereses económicos y sociales de esta industria, sigue dando pasos para «estructurar el sector generando valor añadido para sus empresas».