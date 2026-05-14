Promoción
Edimburgo será la sede de la próxima presentación internacional de la Festa do Marisco de O Grove
Turismo de Galicia y el Concello firman un convenio de 25.000 euros que posibilita la celebración del evento
Sigue en marcha la petición de declaración de Interés Turístico Internacional
La próxima presentación internacional de la Festa do Marisco de O Grove será en Edimburgo y el Concello y Turismo de Galicia firmaron hoy un convenio de 25.000 euros que hará posible este viaje.
Seguramente se celebre después de la edición de este año debido a las dificultades burocráticas para exportar el producto fresco, pero llevan trabajando en su organización desde febrero, remarcó el alcalde, Jose Cacabelos.
El regidor aprovechó este momento para pedirle al director autonómico, Xosé Merelles, que la cita gastronómica se incluya como evento del año Xacobeo 2027, teniendo en cuenta el «vínculo de O Grove» con el Camino de Santiago, según destacó el regidor, recordando la entrada de los restos del apóstol por la ría de Arousa.
Merelles señaló que el Marisco «es un ejemplo de éxito en la promoción turística, en la dinamización económica y en la desestacionalización» y que la inversión de la Xunta en su promoción ya suma más de 205.000 euros.
Asimismo cifró en más de 2,2 millones de euros las aportaciones autonómicas propias y de recursos europeos al «impulso turístico» de la localidad, nombrando el plan de sostenibilidad en destino «A Gastromeca» o la mejora de los clubs náuticos de San Vicente y A Toxa.
Cacabelos explicó que han escogido Edimburgo porque los escoceses son muy viajeros y «para ellos Galicia tiene mucho interés». Además, realizarán promoción en medios digitales y redes para cumplir uno de los requisitos para la declaración de Festa de Interés Internacional que siguen tramitando, que es la aparición en medios extranjeros.
Asimismo, aseguró que todas estas promociones están dando resultados, pues el «visitante extranjero cada vez tienen más peso. Cada vez vemos más franceses, alemanes, begales, italianos, además de portugueses, por la proximidad. El año pasado incluso vino un grupo a propósito de Canadá».
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